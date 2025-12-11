logo pulso
Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Cae El Limones, extorsionador

El secretario de la Catem e integrante del grupo Los Cabrera, fue aprehendido en Durango

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Cae El Limones, extorsionador

Ciudad de México.- Autoridades federales arrestaron en un inmueble en la ciudad de Durango a Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones" o "El Cítrico", secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en La Laguna, que comprende Durango y Coahuila; además es integrante de la organización criminal Los Cabrera afín a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Se informó que, de acuerdo con investigaciones, "El Limones" está vinculado con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región. Se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal de Los Cabrera, donde recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias "El 03" o "El 300".

El detenido recibió depósitos millonarios de origen injustificado, realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero y participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes, así como juegos de apuesta.

Fuentes consultadas detallaron que "El Cítrico" ordenaba realizar cobros de cuotas, desde 10 mil pesos mensuales, a negocios, talleres mecánicos y centros de rehabilitación, además de que tenía el apoyo de autoridades de Durango.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), identificó la operación de la célula delictiva con lo cual se obtuvieron datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control, quien otorgó órdenes para intervenir diversos inmuebles.

Los uniformados desplegaron operativos coordinados en inmuebles ubicados en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas "El Cítrico", y aseguraron cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, enfatizó que esta detención es un golpe directo a las redes de extorsión. 

"Era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo. La UIF identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude", remarcó el funcionario federal.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró una propiedad en Gómez Palacio, Durango, vinculada con "El Limones", horas después de realizar un cateo al inmueble.

