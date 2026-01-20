Cae el "Mantecas" en Badiraguato, Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio Sainz Salazar, "Mantecas", jefe de la facción Beltrán Leyva, vinculado al Cártel del Pacífico.

De acuerdo con las investigaciones en 2023, "Mantecas" participó con un grupo de sicarios en las agresiones armadas en contra de personal militar y de la GN durante la detención de Ovidio Guzmán López hijo de "El Chapo" Guzmán.

Sainz Salazar fue capturado junto con siete integrantes: Israel Páez Quintero, José Almir Pacheco Quiroga, Jesús Gómez Soto, Joseino Pérez Gastelum, Daniel Caro Medina, Lino López Zazueta y Rodolfo Alejandro Rocha Ángulo.

Los efectivos también aseguraron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

El gabinete de seguridad señaló que los hechos ocurrieron cuando los efectivos al realizar recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, detectaron a un grupo de personas armadas.