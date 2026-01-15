Cae grupo criminal en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales ejecutaron cuatro cateos en Querétaro donde fue detenido Ramón "N", alias "El Moncho", identificado como generador de violencia, responsable de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, de autotransporte y agresiones a los conductores en la entidad.

También fueron arrestadas cinco personas más: Erika "N", Juan Francisco "N", Mario Fernando "N", Efraín "N" y Erick Fabián "N".

Los uniformados aseguraron armamento, cartuchos útiles de diversos calibres, un artefacto con características de arma, envoltorios con droga, vehículos, dispositivos electrónicos y equipo de cómputo.

El gabinete de seguridad señaló que estas acciones son resultado de trabajos de inteligencia en la entidad y que derivado de una carpeta de investigación se cumplimentaron las órdenes de cateo.

En estos operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), y la fiscalía y la policía estatales.

Estas acciones permitieron afectar la estructura operativa y logística de la célula delictiva, contribuyendo a la disminución de su capacidad para realizar actividades ilícitas en la región.

Por otra parte, elementos de la Defensa y otras autoridades capturaron en Acapulco, Guerrero, a Víctor Manuel "N", alias "El Profe", y a Leonardo "N", integrantes del grupo delictivo "Los Rusos".

Los detenidos están relacionados con la venta y distribución de droga, homicidios, extorsiones, cobro de piso a empresarios y comerciantes de la entidad, además de modificar vehículos para el traslado de armas y droga. Este grupo delincuencial es brazo armado de "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa.