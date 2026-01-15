logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae grupo criminal en Querétaro

Aseguran a "cabecilla", además de armamento, droga, vehículos y equipo de cómputo

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Cae grupo criminal en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales ejecutaron cuatro cateos en Querétaro donde fue detenido Ramón "N", alias "El Moncho", identificado como generador de violencia, responsable de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, de autotransporte y agresiones a los conductores en la entidad.

También fueron arrestadas cinco personas más: Erika "N", Juan Francisco "N", Mario Fernando "N", Efraín "N" y Erick Fabián "N".

Los uniformados aseguraron armamento, cartuchos útiles de diversos calibres, un artefacto con características de arma, envoltorios con droga, vehículos, dispositivos electrónicos y equipo de cómputo.

El gabinete de seguridad señaló que estas acciones son resultado de trabajos de inteligencia en la entidad y que derivado de una carpeta de investigación se cumplimentaron las órdenes de cateo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En estos operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), y la fiscalía y la policía estatales.

Estas acciones permitieron afectar la estructura operativa y logística de la célula delictiva, contribuyendo a la disminución de su capacidad para realizar actividades ilícitas en la región.

Por otra parte, elementos de la Defensa y otras autoridades capturaron en Acapulco, Guerrero, a Víctor Manuel "N", alias "El Profe", y a Leonardo "N", integrantes del grupo delictivo "Los Rusos".

Los detenidos están relacionados con la venta y distribución de droga, homicidios, extorsiones, cobro de piso a empresarios y comerciantes de la entidad, además de modificar vehículos para el traslado de armas y droga. Este grupo delincuencial es brazo armado de "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Anticorrupción investiga presunta filtración de datos de Telcel
    Anticorrupción investiga presunta filtración de datos de Telcel

    Anticorrupción investiga presunta filtración de datos de Telcel

    SLP

    El Universal

    Raquel Buenrostro, titular de Anticorrupción, informa sobre investigación de presunta filtración de datos de usuarios de Telcel. Detalles aquí.

    Campaña Hecho en México para promover consumo nacional en la Copa Mundial Futbol 2026
    Campaña Hecho en México para promover consumo nacional en la Copa Mundial Futbol 2026

    Campaña 'Hecho en México' para promover consumo nacional en la Copa Mundial Futbol 2026

    SLP

    El Universal

    Autoridades y CCE promueven orgullo nacional con campaña 'Hecho en México'

    El PT cuestiona la necesidad de una reforma electoral en México
    El PT cuestiona la necesidad de una reforma electoral en México

    El PT cuestiona la necesidad de una reforma electoral en México

    SLP

    AP

    El líder del PT, Reginaldo Sandoval, destaca la importancia de la unidad de los mexicanos en tiempos de cambios geopolíticos.

    Gusano barrenador alcanza a animales silvestres y domésticos en México
    Gusano barrenador alcanza a animales silvestres y domésticos en México

    Gusano barrenador alcanza a animales silvestres y domésticos en México

    SLP

    El Universal

    Datos oficiales revelan infecciones en fauna silvestre y animales domésticos por el gusano barrenador