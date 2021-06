Cae hombre que robó estatuas; las vendía como fierro viejo

Un hombre, quien apenas el pasado 22 de mayo robó una estatua de bronce que estaba en una fuente de la calle Medellín, en la colonia Roma, fue detenidos por elementos de la Policía capitalina, gracias a un seguimiento que hicieron a las cámaras de seguridad que captaron el hurto.

En su historial delictivo, el imputado contó que ha robado al menos cinco piezas que vende como fierro viejo.

Según la policía local, el imputado posiblemente, en días pasados, robó una estatua ubicada en calles de la alcaldía Cuauhtémoc y, que este 30 de mayo, volvió al mismo sitio por otra pieza artística, por lo que en su paso probablemente despojó a una mujer de sus pertenencias, mismas que fueron recuperadas.

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron a los policías de la SSC, que a través de los monitores, tenían detectado a un hombre que, con cuerdas, intentaba desprender una estatua colocada en la parte central de una fuente ubicada en la calle Medellín y la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte y, tras algunas maniobras, no pudo desprender la figura, la cual probablemente envolvería en una cobija que dejó a un costado.

Enseguida, se captó en las imágenes que el sujeto caminó sobre dicha avenida y en su pasó interceptó a una mujer, a quien despojó de sus objetos de valor y una vez alertados los oficiales se dirigieron al punto señalado; con las características proporcionadas detuvieron al posible responsable, de 47 años de edad, a quien, en la revisión preventiva, se le encontraron las pertenencias de la afectada.

Derivado del seguimiento de los policías, con apoyo de las imágenes proporcionadas por los operadores del C2, identificaron a un hombre que el pasado 22 de mayo robó una estatua en el mismo sitio y con la misma modalidad del uso de cuerdas y una cobija, por lo que constataron que se trataba de la misma persona que este domingo no pudo concretar el robo de la pieza artística.

Por todo lo anterior, el hombre fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien deslindará responsabilidades y definirá su situación legal, no sin antes hacer de su conocimiento sus derechos de ley.

Roban la escultura de el David de Verrocchio. El bronce de la estatua de el David de Verrocchio, que se ubicaba en una de las fuentes que están en la avenida Álvaro Obregón casi esquina con Insurgentes, en la colonia Roma Norte, fue robado y sólo dejaron sus pies y la cabeza de Goliat.

El robo fue difundido a través de Twitter por "El Residente", un investigador de patrimonio y de monumentos y barrios históricos, quien fue alertado por el usuario Jorge Lagarde, quien a través de la misma red social señaló:

"@YoElResidente Saludos! No lo vas a poder creer, pareciera ser a propósito y que el gobierno de la CDMX lo hace a propósito. El bronce de la estatua de El David de Verrocchio ya no está, dejaron solo los pies y la cabeza de Goliat. Nos están dejando sin patrimonio! Qué hacemos?"

El propio Jorge Lagarde acompañó su tuit con cuatro imágenes donde se puede ver cómo estaba hace dos semanas la escultura que ha sido sustraída.

"Sí, claro... hace quince días hicimos el recorrido con mi hijo, esto no tiene más de una semana! Gracias @YoElResidente... no soy investigador privado, pero no hace falta ser genio para intuir que si no se hace algo, sigue la de Donatello... son copias únicas!".