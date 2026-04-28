Cae operador del CJNG en Nayarit

Ciudad de México.- Tras un fuerte operativo en las inmediaciones de la comunidad El Mirador, en Nayarit, fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) Audias Flores Silva, "El Jardinero", uno de los lugartenientes más importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al tratar de escabullirse por un conducto de desagüe.

"El Jardinero", también conocido como "El Comandante", "El Bravo 2", "Audi" o "Matajefes", se desempeñó como jefe de seguridad de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien fue líder del CJNG, abatido por personal del Ejército el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

En el operativo se identificó que Flores Silva se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados.

Ante esta situación, los uniformados implementaron un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 navales en acciones de apoyo.

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El gabinete de seguridad informó que al arribar al área y debido al despliegue de los integrantes de la Semar, los escoltas de "El Comandante" se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre se logró ubicar a Flores Silva cuando intentaba introducirse en un conducto de desagüe y se procedió a su arresto.

Una serie de incendios de autos y negocios se desató en los municipios de Tecuala y Ahuacatlán, además de bloqueos en Ixtlán del Río, Nayarit, luego de que se informó de la detención.

En la cabecera municipal de Tecuala, a 133 kilómetros de Tepic, se reportaron disparos y sujetos armados incendiaron varios negocios; la conflagración más fuerte se registró en un supermercado, donde el incendio amenazaba con extenderse a casas aledañas.

"El Jardinero" cuenta con orden de extradición por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos, así como una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.

En mayo de 2025 la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una alerta internacional y ofreció recompensa de 5 millones de dólares por información para su captura.

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército y GN detuvieron a César Alejandro "N", "El Güero Conta", identificado como operador financiero de "El Jardinero".

"El Güero Conta" es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.