Cae policía acusado de tortura contra Lydia Cacho en 2015; se reserva derecho a declarar

El exagente de la Policía Judicial de Quintana Roo, Miguel "N", acusado de la comisión del delito de tortura en contra de la periodista, Lydia Cacho, en diciembre de 2005 fue presentado este miércoles ante un juez de Distrito a fin de rendir su declaración preparatoria bajo el sistema tradicional.

Miguel "N" se reservó su derecho a declarar y su abogada, Evelyn Alejandra Cen Bacelis, solicitó la duplicidad del término constitucional, que se vence el lunes próximo a las 17 horas, para determinar si se le dicta o no el auto de formal prisión. El expolicía judicial fue detenido en esta ciudad el martes pasado, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que un juez girase una orden de aprehensión en su contra, en octubre del 2018 y después de que elementos de la Policía Federal, intentaron capturarlo en Chetumal, por primera vez, el 28 de noviembre de ese año, sin éxito.

En aquella ocasión cuatro agentes federales, en dos camionetas, se le cerraron al vehículo tripulado por la entonces fiscal especializada en Delitos contra la Mujer, Guadalupe Reyes Pinzón, pensando que Miguel "N" se encontraba a bordo o conduciendo. La funcionaria declaró a EL UNIVERSAL ese día que lo ocurrido no había sido un intento de secuestro, ni habían querido detenerla -como se especuló- sino que los policías se habían "confundido", pues estaban buscando a un agente ministerial, cuyo nombre no mencionó.

El agente buscado por los oficiales de la Policía Federal, era Miguel "N" y sus funciones en esa época siguen sin ser esclarecidas por la Fiscalía estatal. Extraoficialmente una de las versiones conocidas es que fungía como escolta o chofer de Reyes Pinzón, por lo cual los policías federales dieron por hecho que estarían juntos aquel 28 de noviembre, fecha en que ella se dirigía hacia la Fiscalía, en la capital del estado; sin embargo, ese día, él se encontraba tomando un diplomado en la universidad La Salle, en Cancún.

Oficialmente la Fiscalía estatal informó que Miguel Mora se ausentó de su servicio a partir del 27 de noviembre de 2018, un día antes de lo ocurrido con Reyes Pinzón. La institución también dio a conocer que el expolicía se encuentra sujeto a un procedimiento de remoción, desde el 30 de enero de este año, evaluado por el Consejo de Honor y Justicia.

"El Consejo de Honor y Justicia radicó el procedimiento de remoción en contra de Miguel 'N' a fin de realizar las investigaciones correspondientes respecto a su conducta atribuida", señaló la Fiscalía, que ha eludido precisar si el agente era o no escolta de la funcionaria. La orden de aprehensión girada en contra de Miguel Mora, data de octubre de 2018 y es independiente de la que se libró el 11 de abril pasado, en contra del ex gobernador de Puebla, Mario Marín y del empresario, Kamel Nacif, así como de Juan Sánchez Moreno y Adolfo Karam, se aclaró, luego de que se habría informado que se trataba del mismo mandato.