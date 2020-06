Cae presunto responsable de desollar y quemar vivo a perro en Sonora

Un hombre fue detenido por cometer crueldad animal contra un perro criollo al que presuntamente desolló vivo y quemó con agua caliente; la comunidad animalera exige castigo mientras "Apolo" convalece en un hospital veterinario.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC), en apoyo a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Abigeato ejecutó la mañana de este miércoles 24 de junio, una orden de aprehensión en contra de José Higinio "N", como presunto responsable del delito de lesiones en contra de animales por actos de maltrato o crueldad que ponen en riesgo la vida.

Lo anterior derivado de la denuncia interpuesta el martes 23 de junio en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Abigeato por vecinos del hoy detenido, quienes acompañados de la agrupación Rescate Animal AC de Hermosillo, expusieron que fue a las 15 horas del pasado domingo 21 de junio que escucharon aullidos muy fuertes de la mascota, y vieron al hoy detenido con un cuchillo en una mano y la especie ensangrentada en la otra, por lo que hicieron el reporte al número de emergencia 911

Con los datos de prueba integrados a la carpeta de investigación, en menos de 24 horas, la Agencia del Ministerio Público Especializada, solicitó y logró que el Juez emitiera la orden de aprehensión, misma que fue ejecutada esta mañana.

El dictamen realizado por un Hospital Veterinario establece que "Apolo" presenta dos cortes en forma de L producidas por arma punzo cortante, desde el cuello hasta el rabo, además de quemaduras en gran parte de su cuerpo. Se califican como lesiones que tardan más de 150 días y ponen en peligro la vida.

"Apolo" está bajo resguardo en un hospital veterinario de esta capital y según el reporte, responde positivamente a la protección, atención médica y cariño que se le brinda. La Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora, mantiene abierta la investigación para la judicialización del caso.

Animaleros exigen justicia

La fundación Pata de Perro AC, publicó su postura en redes sociales: "detienen al torturador de 'Apolo' y demás perritos de Las Amapolas, gracias FGJE Sonora esperemos pague por sus delitos contra los animales".

Esta organización respaldó a los vecinos y a Rescate Animal a interponer la denuncia ante la Fiscalía sonorense.

Por su parte la Comunidad Animalera Coat externó: "esperamos que se haga justicia, y que la pena impuesta a raíz de este proceso deje muy en claro que el delito de maltrato y crueldad contra los animales no es un tema menor".

En honra buena a todos los involucrados en el rescate de "Apolo" y los otros animalitos victimados por este delincuente, especialmente a los voluntarios de la agrupación Rescate Animal Hermosillo, Sonora, por proceder a denunciar para que esta injusticia no quedara impune, difundió.

Castigo y multa

El maltrato animal en Sonora está tipificado como delito grave por lo que aquella persona que sea sorprendida agrediendo de cualquier forma a las mascotas, será consignado ante las autoridades de justicia.

El Código Penal del Estado de Sonora en su Título Vigésimo Cuarto sobre Delitos en Contra de los Animales por Actos de Maltrato o Crueldad, en el capítulo Único, Artículo 342 establece castigos.

Se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de cincuenta a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quienes lesionen animales por crueldad o maltrato que no ponen en riesgo sus vidas. De acuerdo al valor de la medida 86.88, la sanción es de 4 mil 344 a 8 mil 688 pesos.

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, las penas serán de un año dos meses a tres años de prisión y multa de setenta y cinco a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización. De 6 mil 516 a 13 mil 32 pesos.

En el Artículo 343 estipula que se impondrá prisión de dos a seis años y multa de doscientas a cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización, si se causa la muerte de algún animal por maltrato o crueldad, de 17 mil 376 a 34 mil 582 pesos.