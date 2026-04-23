Caen 14 por "huachicol"

Ciudad de México.- Autoridades federales desmantelaron en el Estado de México e Hidalgo una red de contrabando de combustible liderada por Mauricio Gamboa Reyes, alias "El Burras", quien se dedicaba a coordinar las operaciones logísticas de sustracción, venta y distribución de hidrocarburo, principalmente gas LP. Siete personas fueron detenidas.

Mientras, en Chihuahua, CDMX y Estado de México se realizaron 11 operaciones que derivaron en el arresto de siete personas por distribución, comercialización ilegal de gasolina y diésel.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó que la célula delincuencial de "El Burras" se dedicaba principalmente al robo de gas LP en los municipios de Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Apaxco, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli.

"Es importante destacar que esta célula tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región.

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"Se detuvo a dos empresarios del ramo, 12 gaseras y bodegas aseguradas, todas relacionadas con este grupo criminal", manifestó.

Señaló que personal de la SSPC, FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Secretaría de Marina (Semar) ejecutaron órdenes de cateo en 20 inmuebles: 10 en el Estado de México y 10 en Hidalgo.

Durante estas acciones se aseguraron más de 150 mil litros de gas L.P., 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques.

Durante el operativo fueron detenidos, además de "El Burras", seis personas identificadas como Mauricio Gamboa Malpica, alias "Pepón", encargado del envío de hidrocarburos robados; Jorge Barrera Montiel, propietario de Gas Franco, Gasera Buenavista y Sugas, empresas utilizadas para el lavado de dinero y la comercialización ilícita; Joaquín Arturo Gutiérrez Hernández, operador logístico y financiero, entre otros.