Caen 14 por presunta relación con ejecuciones en Uruapan

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención, por parte de la Marina, de 14 personas, entre ellos dos menores de edad, que son investigados por su posible relación con la ejecución de 19 personas en Uruapan, Michoacán.

"Son lamentables estos hechos y constituyen un desafío a las autoridades. Marina detuvo a 14 personas integrantes de una banda que no se sabe si están vinculados, pero se está actuando. Me llamó la atención, desde luego que es algo doloroso, que en esta banda de los 14, había dos personas de 16 años", dijo.

En conferencia de prensa mañanera en el Campo Militar 5 en Durango, el presidente dijo que es muy lamentable la aparición de cuerpos colgados y desmembrados en un puente de Uruapan.

"Es muy lamentable este caso. Lamento mucho que se presenten estos hechos de violencia, tremendos, que pierden la vida seres humanos, además por la forma que se realizan estos crímenes. Vamos a seguir combatiendo la delincuencia pero no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra como lo hicieron en otros tiempos, que cayeron en inseguridad y violencia, vamos a seguir atendiendo las causas", expresó.

Más tarde, en entrevista, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo reveló que la ejecución se relaciona a una disputa entre las bandas criminales del "Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)" y "Los Viagra".

Detalló que las 14 personas fueron detenidas ayer por la Marina y Policía Estatal de Guanajuato y una de las líneas de investigación es que pueden estar vinculados en los acontecimientos de violencia en Uruapan.

"Fueron detenidos todos ellos con armas largas, incluidos dos jóvenes de 16 años", indicó.

Identificadas, 12 de las víctimas: Fiscalía



Adrián López Solís, fiscal General del estado de Michoacán, dijo en entrevista con Luis Cárdenas, MVS, que se han realizado las autopsias sobre la muerte de los 19 cuerpos encontrados en Uruapan la noche de ayer y afirma que las causas de los decesos fueron distintas.

El fiscal aseguró que ya tienen identificadas a 12 de las 19 víctimas y que los familiares señalan que eran personas que se dedicaban a actividades y oficios comunes.

López Solís señaló que en algunos casos, habían sido privados de su libertad desde el día 4 de agosto, pero que familiares no habían reportado su desaparición.

"Los dictámenes de toxicología nos arrojan resultados positivos para mentafetaminas", dijo el fiscal en cuanto a los estudios que se han practicado a los cuerpos.