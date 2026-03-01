Caen 18 personas de cártel en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Tras un fuerte despliegue operativo en el municipio de Nochistlán, las autoridades del estado confirmaron la detención de 18 personas presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en cuya acción también se logró el aseguramiento de armas, droga y vehículos.

El fiscal Cristian Camacho precisó que en esta operación especial de las fuerzas de seguridad de Zacatecas hubo apoyo y coordinación de autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; se buscaba "a un líder criminal que opera y tiene movilidad en (...) Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas".

Esa zona de Nochistlán colinda con los municipios de Teocaltiche y Yahualica, Jalisco, zona que en los últimos años se ha considerado como "foco rojo" por la violencia generada por el crimen organizado. En esa región las autoridades de seguridad han referido que opera uno de los principales líderes llamado "El Geras".

El fiscal indicó que se logró la detención de 13 hombres y cinco mujeres; destacó que tres de las personas detenidas son muy cercanas a dicho líder criminal y son piezas clave que permiten la desarticulación de esa esfera delictiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aclaró que, si bien el operativo tuvo un despliegue muy importante, no hubo ninguna reacción en el desarrollo del mismo, por ende, consideró que se trató de un operativo muy estratégico que no puso en riesgo a la población y que se encuentra bajo control.

También admitió que este operativo de alguna manera está relacionado con los hechos del pasado domingo en Jalisco, donde fue abatido Rubén Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del CJNG, por ello, los despliegues operativos se mantienen de manera permanente en toda la entidad.