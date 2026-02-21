logo pulso
Nacional

Caen 2 por ataque en parque en Guanajuato

Por El Universal

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
Caen 2 por ataque en parque en Guanajuato

León, Gto.- En un operativo se logró la detención de dos personas por su presunta responsabilidad en el ataque armado al parque comunitario del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que dejó dos adultos fallecidos y nueve niños lesionados.

El fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, reportó la detención de dos hombres por esos hechos, y que trabajan para cumplimentar otras órdenes de aprehensión. Las capturas se lograron la mañana de este viernes durante la intervención en diversos inmuebles, dijo.

"Precisamente en la reunión del Gabinete de Seguridad se informó que hoy por la mañana, en una serie de cateos que practicamos que ya tenemos personas detenidas. Hasta el momento, no tengo mis teléfonos porque los tengo que dejar, íbamos con dos detenidos, en este momento no puedo saber si tengo más", aseveró. Sin embargo, el titular de la FGE se reservó las identidades de los probables agresores.

El martes, un grupo de hombres con armas largas disparó contra adultos y niños que jugaban en el parque vecinal; dos adultos murieron y nueve menores resultaron heridos.

