Caen 2 por ataque en parque en Guanajuato
León, Gto.- En un operativo se logró la detención de dos personas por su presunta responsabilidad en el ataque armado al parque comunitario del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que dejó dos adultos fallecidos y nueve niños lesionados.
El fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, reportó la detención de dos hombres por esos hechos, y que trabajan para cumplimentar otras órdenes de aprehensión. Las capturas se lograron la mañana de este viernes durante la intervención en diversos inmuebles, dijo.
"Precisamente en la reunión del Gabinete de Seguridad se informó que hoy por la mañana, en una serie de cateos que practicamos que ya tenemos personas detenidas. Hasta el momento, no tengo mis teléfonos porque los tengo que dejar, íbamos con dos detenidos, en este momento no puedo saber si tengo más", aseveró. Sin embargo, el titular de la FGE se reservó las identidades de los probables agresores.
El martes, un grupo de hombres con armas largas disparó contra adultos y niños que jugaban en el parque vecinal; dos adultos murieron y nueve menores resultaron heridos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum promete no detener rescate en Pasta de Conchos
EFE
A 20 años de la explosión en Coahuila, la presidenta reiteró que no se detendrán las labores de búsqueda
Más curiosos que "therians": sólo uno acudió
El Universal
Convocatoria viral en las Islas de CU dejó a un solo joven que se asumió como "therian"
México evalúa impacto de arancel global anunciado por Trump
El Universal
Ebrard señaló que mantendrá diálogo con EE.UU. para defender intereses