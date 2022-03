Caen 5 por exhumar cuerpos de forma ilegal en la Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo detuvieron a cinco personas, dos trabajadores de la demarcación, quienes se dedicaban a la exhumación ilegal de restos de una perpetuidad al interior del Panteón Sanctorum.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes poco antes de las 18:00 horas, cuando el encargado del cementerio realizaba su último rondín de vigilancia antes de cerrar el acceso al público.

Ahí se percató que un grupo de hombres se encontraban al lado de una perpetuidad maniobrando un ataúd abierto.

Policías de Blindar MH acudieron al lugar y detuvieron a los cinco hombres, y recuperaron también una bolsa con restos óseos que se encontraban en la perpetuidad.

La Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en MH realizó una búsqueda en su sistema de datos para corroborar que no hubiera algún trámite relacionado con la exhumación, pero no encontraron ninguna solicitud al respecto.

De igual forma, se hizo contacto con los propietarios de la perpetuidad y se pudo confirmar que no había ninguna petición de exhumación.

Los detenidos fueron trasladados a la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 5, en donde la alcaldía presentó una denuncia formal por estos hechos.

Entre los cinco detenidos se encontraban dos trabajadores de la alcaldía, uno de Nómina 8 y otro de Base sindicalizado.

Uno de los detenidos es hijo de quien fuera el encargo del Panteón Sanctorum en el periodo 2018-2021 y que fue separado de ese cargo al inicio de la actual administración.