Caen cuatro presuntos miembros de cártel

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes el arresto de cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, todos pertenecientes a una misma familia, señalados de tráfico de drogas y de armas.

En un comunicado, la fiscalía del distrito central de California informó que de los cuatro detenidos, tres son indocumentados mexicanos y que se les imputan 29 cargos por presunto tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas de fuego, incluidas las denominadas "armas fantasma", que no cuentan con número de serie, por lo que son imposible de rastrear.

Los detenidos, que comparecerán esta tarde ante el tribunal del centro de Los Ángeles, fueron identificados como: José Luis Salazar-Cruz, de 44 años, alias Oso; Alfonso Salazar, de 46 años, alias Pirata; José Manuel Salazar, de 22 años, alias Lil Oso, y Jorge Humberto Salazar, de 43 años, alias Sharky.

José Luis, Alfonso y Jorge Humberto fueron señalados por haber ingresado ilegalmente en Estados Unidos.

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Los tres son hermanos; José Manuel es hijo de José Luis. Además de estos cuatro sujetos detenidos, la Justicia norteamericana está en busca de José Ángel López Paniagua, de 23 años de edad, de Littlerock y coacusado en este caso.