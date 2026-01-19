Caen ocho personas como parte del Plan Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Michoacán a ocho personas, aseguraron diversos efectos y erradicaron un plantío de marihuana, derivado del Plan Michoacán por la Paz y Justicia.

La dependencia informó que los hechos ocurrieron durante órdenes de cateo efectuadas en diversos domicilios de la localidad de Santiago Conguripo, municipio de Huetamo.

En esa zona los navales proporcionaron seguridad perimetral en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en apoyo a la Fiscalía General del Estado.

En una primera acción, en un domicilio fueron arrestadas dos personas e incautaron celulares, bolsas que en su interior contenían una sustancia granulosa color blanco con características similares a la metanfetamina y cartuchos de diversos calibres.

En una segunda acción, en un domicilio los efectivos detuvieron a dos personas, aseguraron bolsas también con metanfetamina y celulares.

En una tercera acción, en un inmueble se detuvieron a tres personas, en posesión de bolsas que en su interior contenían metanfetamina, cartuchos de arma de fuego, teléfonos celulares y bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana.

Al interior de una tienda en las proximidades de ese inmueble, se aseguraron tres máquinas tragamonedas. En una cuarta acción, se capturó a una persona en posesión de armas de fuego, bolsas de una hierba seca con características similares a la marihuana, así como un vehículo.

Resultado de labores de campo y gabinete interinstitucional, se identificaron nueve inmuebles con presencia de personal civil armado, que eran utilizados como bodegas de producción y almacenamiento de drogas.