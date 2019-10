Calabazas 3D, de la sala de su casa a un concurso de televisión

Lo que comenzó como un simple pasatiempo para complacer a sus hijas, ha llevado a la fama al estadounidense Matt Harper, popular por sus creativas obras tridimensionales talladas en calabazas, quien actualmente compite en el popular programa "Halloween Wars", del canal Food Network.



"Lo más difícil es saber cuándo detenerse, cuando parar y dejar de tallar", dijo este lunes a Efe Harper, mientras trabajaba en una de sus últimas creaciones en su vivienda de Tucson, Arizona.



Su talento lo llevó a ser uno de los contendientes en el popular programa "Halloween Wars", una competencia contra reloj que ya va por ocho temporadas.



Allí, equipos compuestos por reposteros, especialistas en dulces, decoradores de calabazas y decoradores de pasteles trabajan en conjunto para crear la mejor exhibición temática de Halloween.



"Ha sido una gran experiencia, aprendí mucho, aunque a veces fue estresante", dice el talentoso escultor.



Harper, quien es vicepresidente de una compañía de sistemas de datos (software), cuenta con una página en Instagram donde muestra sus esculturas, que van desde el cuerpo de una mujer saliendo de una calabaza sostenida por una serpiente, hasta grotescas caras con gigantescos dientes.



Las semanas previas a Halloween - la noche del próximo jueves se celebra la tradicional fiesta del "terror"- es cuando más trabajo y más peticiones reciben los escultores, con el fin de trabajar alguna calabaza para eventos especiales, reuniones o fiestas.



"Algunas veces estoy en la oficina y al mismo tiempo estoy tallando una calabaza", reveló Harper, a quien le tomas unas tres horas dar por acabada cada pieza.



"Cuando veo una calabaza y veo su forma, me imagino lo que se puede lograr con ella; algunas veces la forma es ideal para una cara", indicó el artista.



Otro reto para Harper, sin embargo, es no repetir diseño.



Recomienda tallar la calabaza unas cuantas horas antes de que ser expuesta. De acuerdo con su experiencia, se puede rociar con una combinación de agua y cloro para preservarla mejor, o meterla durante unas horas al refrigerador antes de colocarla a la intemperie.



Para principiantes, aconseja "no tener miedo", tomar una calabaza y comenzar a tallarla.



"Los errores no importan, al fin y al cabo es Halloween", afirma. Harper comenzó a esculpir caras y otras figuras en 3D en calabazas desde hace siete años.



"Cada año nos sentábamos y pasábamos momentos familiares trazando figuras en las calabazas, algo normal, triángulo para los ojos, la nariz; sin embargo, un día se me ocurrió hacerles dientes más grandes", recuerda.



"Comencé a tallarlos con un pelador, quería obtener caras más reales y ahí comenzó todo", rememora el escultor que, con el tiempo, ha conseguido más destreza y logrado captar rostros y gestos dignos de cualquier casa de horror.