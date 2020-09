"Calderón admitió que no ganaría guerra al narco"

El expresidente Felipe Calderón, quien durante su sexenio encabezó una estrategia de lucha contra los cárteles del narcotráfico en México, reconoció en 2011 que la guerra contra las drogas no era posible ganarla y que la única opción era legalizarlas.

Así lo reveló la revista VICE News, que señaló que el entonces presidente mexicano hizo los comentarios al entonces viceprimer ministro británico Nick Clegg, el 29 de marzo de 2011, durante la visita de éste a la Ciudad de México.

"Me dijo, '¿Crees que alguna vez habrá una venta regulada de las drogas en Reino Unido o en América? Porque he llegado a la conclusión —y recuerdo que lo dijo con tal emoción— de que hemos pasado años tratando de llevar a cabo esta guerra contra las drogas que no es posible ganar. Nunca ganarás a menos que puedas estrangular la criminalidad moviéndote hacia la regulación de las drogas", contó Clegg.

Esa conversación, añadió Clegg, lo convenció de que legalizar las drogas era la única respuesta. "Me causó una enorme impresión", subrayó Clegg, comisionado de la Comisión Global para la Política sobre las Drogas. En público, Calderón ha defendido su estrategia contra el narco.