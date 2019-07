Calderón llama a organizarse políticamente contra López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) llamó este viernes a la ciudadanía a "organizarse políticamente" como un contrapeso al Gobierno del actual mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador.



"La vía es organizarnos políticamente, las marchas son buenas, los 'memes', también, pero no basta, hay que organizarnos políticamente para postular candidatos, para hacer un contrapeso real al presidente y a su partido en la Cámara de Diputados", aseguró en entrevista con Grupo Radio Fórmula.



El expresidente, quien se encuentra gestando su nuevo partido político, México Libre, consideró que solo de esta forma se puede "verdaderamente rescatar México".



Asimismo, confía en que gracias a la organización ciudadana que están promoviendo tanto él como su esposa, Margarita Zavala, se vea un "efecto cascada en todo el país".



Según expuso, su partido cumplirá la función de "vigilar el poder para obligarlo a ejercer el bien común".



Todo ello a través de "una opción ciudadana, que abra las puertas a la ciudadanía a la participación política".



"La gente que entiende que para salir adelante hay que trabajar y hay que trabajar, que no hay subsidios" es la gente que busca representar.



Calderón se ha mostrado muy crítico desde el inicio de la Administración de López Obrador e incluso se le ha podido ver en diversas marchas en contra del mandatario.



El último cruce de comentarios fue este jueves, cuando el exmandatario publicó un video en el que pedía a López Obrador que "deje de dividir a México" después de que su Gobierno lo apuntó como el artífice de las protestas de la Policía Federal contra los planes de integrarlos a la Guardia Nacional.



"Le pido con todo respeto que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted. Todos somos mexicanos y le pido respetuosamente que deje de dividir a México", dijo Calderón en un video publicado en sus cuentas de redes sociales.



El expresidente negó "categóricamente la insinuación" de que él haya estado detrás de las protestas de policías federales, que desde hace dos días han tomado instalaciones y bloqueado calles por los planes de integrarlos a la Guardia Nacional y a otras corporaciones de seguridad.



El jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, dijo que era "evidente el activismo de algunos políticos pretendiendo sacar raja de este tránsito de la Policía Federal a la Guardia Nacional".



Calderón contestó estas declaraciones en su intervención de este viernes en Radio Fórmula.



"El problema de México es la inseguridad, deberían ocuparse de eso en lugar de andarse con estas tonterías de echar la piedra y esconder la mano con esto de acusarme a mí en una conspiración", expuso.



Asimismo, con cierta sorna, agradeció a Durazo "por la enorme propaganda que le está haciendo" a su movimiento, México Libre.



"Se ve que le tienen pavor a que estemos participando en política y nos estemos organizando", agregó.



Para finalizar, Calderón no descartó que su futuro partido contienda en las elecciones federales de 2021, donde México volverá a elegir nuevos diputados y 13 nuevas gobernaturas estatales.