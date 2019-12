Calderón mantiene su defensa en Twitter tras dichos de un mando de la PF

El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa mantuvo hoy su defensa en Twitter, y en un muevo mensaje insistió en que "desconocía los hechos" por los que se acusa a Genaro García Luna, a quien encargó durante seis años la guerra contra las drogas. El ex Secretario de Seguridad Pública federal fue detenido el martes pasado acusado de traficar narcóticos mientras era funcionario.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el ex mandatario se refirió a las declaraciones hechas por Javier Herrera Valles, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), quien aseguró haber informado a Calderón Hinojosa sobre los presuntos vínculos del entonces Secretario de Seguridad con integrantes del crimen organizado.

El día de ayer se dio a conocer que en febrero de 2008, Javier Herrera Valles narró las diversas anomalías y situación que vivía el país en materia de seguridad pública durante la gestión de Genaro García Luna como Secretario de Seguridad en una carta enviada al entonces Presidente Felipe Calderón.

En respuesta, el ex panista compartió un escrito en la que asegura que las cartas que supuestamente le envió Herrera Valles únicamente hablan acerca de "graves irregularidades", sin embargo, no hace acusaciones específicas respecto a la presunta complicidad de García Luna con cárteles del narcotráfico o de si hubiera incurrido en actos de corrupción.

Calderón Hinojosa insistió en no tener conocimiento de los hechos que se le imputan a Genaro García Luna e insistió en que dichos actos no fueron denunciados en las cartas del ex mando de la PF.

Agregó que las copias originales de las cartas que Javier Herrera Valles le envió deben estar en los archivos de la Presidencia y aseguró que en ningún momento dio la orden para frenar una posible investigación derivada de la denuncia de actos de corrupción.

De acuerdo con el ex mandatario, denunció en sus escritos diversas irregularidades en torno a la creación de la Policía Federal y acerca de algunas cuestiones administrativas, sin embargo, nunca mencionó relaciones con el crimen organizado.

CALDERÓN SABÍA TODO

El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa sabía desde febrero de 2008 de las irregularidades cometidas por el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así lo revelo Milenio.

De acuerdo con una carta a la que tuvo acceso el periódico, el coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), Javier Herrera Valles, narró las diversas anomalías y situación que vivía el país en materia de seguridad pública.

"Ciudadano Presidente, es una verdadera tristeza la situación actual que está pasando nuestro país en materia de Seguridad Pública, por lo que he tomado la decisión de hacer de su superior conocimiento los siguientes comentarios", se lee en el texto dirigido a Calderón Hinojosa.

En el documento, con fecha del 15 de febrero de 2008, Herrera Valles relató que García Luna designó en cargos de la PF a personal de su confianza, con quienes habría trabajado en la entonces Agencia Federal de Investigación, mismos que cometieron desde venta de plazas, hasta secuestro y homicidio, según informó Milenio.

El coordinador de Seguridad Regional también señaló que con los operativos que el ex titular de la SSP encabezó u ordenó buscaba eventos mediáticos.

"Señor Presidente lo más preocupante para la Seguridad Pública de nuestro país es que el Ing. García Luna continúa sin dirección en la Policía, mintiéndole a usted y a la sociedad haciéndole creer en una coordinación entre PFP y AFI que no existe, siendo ampliamente comentado por los diferentes medios de comunicación", indicó Javier Herrera en la carta.

Los reporteros Alejandro Jiménez y Ángel Hernández informaron que en mayo -tres meses después- Herrera Valles envió otra carta al ex Presidente. En esta ocasión dijo que había sido amenazado luego de entregarle la primera misiva.

Añadió que también trataron de convencerlo de no enviar la carta, puesto que "García Luna era uno de los consentidos de Calderón" y "le podría ir muy mal".

CONGELAN CUENTAS DE GARCÍA LUNA

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que esta semana fueron congeladas al menos 11 cuentas bancarias vinculadas con el ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna.

Nieto Castillo detalló en entrevista con la periodista Carmen Aristegui que la detención y el bloqueo de las cuentas del ex funcionario ocurrió gracias al trabajo coordinado e intercambio de información entre agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses.

"Sí fue esta misma semana (el bloqueo de cuentas), ya era un tema que ya veníamos trabajando con algunas agencias norteamericanas en cuanto al intercambio de información", reveló el funcionario.

Esta misma mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ordenó a la administración federal limpiar de ex colaboradores de Genaro García Luna.

García Luna fue detenido en Texas acusado de narcotráfico, y de haber dado protección al Cártel de Sinaloa, del que habría recibido millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos además lo acusa de lavado de dinero, y de haber mentido a autoridades federales.

El Presidente mexicano ha dicho esta semana que su arresto es una confirmación de que el modelo de seguridad militarizado, la llamada guerra, está acabado.

"Aprovecho para decirle a muchos servidores públicos de todas la áreas. Puede ser que lo oculten, se enzarapen por un tiempo, pero va a ser transitorio", dijo esta mañana López Obrador, quien lleva un año en el Gobierno. "Ya no queremos servidores públicos corruptos, déspotas, irresponsables, deficientes. Queremos auténticos servidores públicos".

Ahora con lo de la detención de García Luna, lo mismo. Ya giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el Gobierno. Quienes estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del Gobierno de Calderon pasaron al de [Enrique Peña Nieto] Peña y llegaron a nosotros, si es que hay. Pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones, ¡Para afuera!", agregó.

"Nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas, y está escrito, no se tolera la corrupción o la impunidad, ni de mifamilia. Ya lo dije, yo me hago cargo de Jesús Ernesto [su hijo] porque es menor de edad", señaló el Jefe del Estado mexicano.

LA DETENCION DE GARCÍA LUNA

El pasado 10 de diciembre, Genaro García Luna, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012 y fue pieza clave en el lanzamiento de la guerra de Felipe Calderón, fue detenido en Texas. Ese mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que fue arrestado por "conspiración del narcotráfico y declaraciones falsas".

"Supuestamente, Genaro García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa de Joaquín ´El Chapo´ Guzmán", dijo el Departamento de Justicia a través de la oficina de su Fiscal en Nueva York.

"Una acusación fue revelada hoy en un tribunal federal en Brooklyn, que acusa a Genaro García Luna, el ex Secretario de Seguridad Pública en México de 2006 a 2012, con tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo de hacer declaraciones falsas. A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado ayer por agentes federales en Dallas, Texas, y el Gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos", se precisó en un comunicado.

"García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa de Guzmán ´El Chapo´ mientras controlaba la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México", declaró el Fiscal, de acuerdo con el comunicado.

"El arresto de hoy demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los cárteles a infligir daños devastadores en los Estados Unidos y México, independientemente de los cargos que mantuvieron mientras cometían sus crímenes", agregó.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México, y de 2006 a 2012, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública federal, controlando la fuerza de Policía Federal de México. "A cambio del pago de sobornos, el Cártel de Sinaloa obtuvo un pasaje seguro para sus envíos de drogas, información confidencial de las fuerzas del orden sobre investigaciones sobre el cártel e información sobre cárteles rivales de drogas, lo que facilitó la importación de cantidades de toneladas de cocaína y otras drogas", dijo el Fiscal.