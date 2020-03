Calderón pide a AMLO cancelar eventos y posponer censo del Inegi

El expresidente Felipe Calderón le pidió al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, que ya cancele sus eventos "por favor", además de que solicitó posponer el Censo de Población y Vivienda, que realiza el Inegi.

A través de mensajes en la red social de Twitter, Calderón Hinojosa celebró que a López Obrador, ahora en su gira por Oaxaca, la gente no lo toque debido a que se instalaron vallas metálicas y señaló que era un avance.

Pero cuestionó todos los soldados que resguardan esas vallas, y preguntó: ¿para qué arriesgarlos?

"Qué bueno que al Presidente @lopezobrador_ no lo tocan. Es un avance. Pero toda la gente que quiere verlo y se aglutina, y todos los soldados que resguardan esas vallas... ¿para qué arriesgarlos? Ya cancele sus eventos por favor", posteó Calderón Hinojosa.

De manera paralela, Calderón propuso posponer el censo por unos meses, pues esto no generaría ninguna complicación presupuestal, pues los empleados son eventuales.

Esto, después de que un encuestador del Inegi dio positivo a coronavirus y hay otros 25 que están en cuarentena.

"También creo que el censo se puede posponer unos meses. Si son trabajadores eventuales no habría ni siquiera complicación presupuestal. Da positivo encuestador del Inegi a coronavirus; 25 más están en cuarentena", explicó Calderón Hinojosa.