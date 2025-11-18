logo pulso
ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Calendario de pagos de pensión mujeres bienestar

El programa Pensión Mujeres Bienestar realiza un nuevo depósito hoy para un grupo específico de beneficiarias

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 01:02 p.m.
A
Calendario de pagos de pensión mujeres bienestar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Este martes, el programa Pensión Mujeres Bienestar realizará un nuevo depósito dirigido a un grupo específico de beneficiarias.

La dispersión forma parte del calendario oficial de pagos impulsado por el Gobierno del Estado de México para apoyar a mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad.

Por medio de la plataforma X, la cuenta del Banco del Bienestar dio a conocer las letras que recibirán el pago este martes.

¿Quiénes reciben pago este 18 de noviembre?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con el calendario, los beneficiarios son cuya letra del primer apellido comiencen con las letras:

A

B

C

D

Si por algún motivo no te es posible recibir tu pago en las fechas establecidas, este dinero permanecerá seguro y disponible en tu tarjeta.

Cabe mencionar que los pagos se realizarán del 18 al 21 de noviembre, donde recibirán el monto de de 3,000 pesos bimestrales.

¿En qué bancos retirar la Pensión Mujeres Bienestar?

Puedes recoger cualquier apoyo del Bienestar en diferentes sucursales bancarias, pero es recomendable que lo recojas en el Banco Bienestar más cercano a tu domicilio, ya que no te cobra ningún tipo de comisión extra.

Afirme.

Citibanamex.

Banco Azteca.

Banco del Bajío.

Banorte.

BBVA.

HSBC.

Inbursa.

Santander.

Scotiabank.

NU.

El programa Pensión Mujeres Bienestar realiza un nuevo depósito hoy para un grupo específico de beneficiarias

