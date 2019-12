Cámara Baja estrenará en 2020 jardín de 2.8 mdp

La Cámara de Diputados estrenará en 2020 un jardín ornamental "con fines educativos" para el que destinó 2.8 millones de pesos sólo para su diseño e instalación.

En noviembre comenzaron los trabajos para desmontar el jardín de la explanada central de San Lázaro, que no tenía ningún daño aparente, para dar paso al nuevo, el cual estará listo con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La Cámara Baja y el consejo suscribieron un convenio de asesoría en plantas endémicas, mismas que lucirán en la explanada central del recinto.

Prácticamente todos los edificios del complejo están en obras, ya sea de remozamiento de fachada o renivelación. La explanada también está en remodelación, por lo que ya fueron retiradas las áreas verdes. Según se informó, los árboles ficus, que estaban en macetones, serán reubicados.

En entrevista, la secretaria general de la Cámara, Graciela Báez Ricárdez, explicó que se trata de una inversión en aras de que los visitantes del recinto conozcan y aprecien especies vegetales endémicas del Valle de México.

El pasto y los ficus que estaban en la explanada "son especies importadas; ahora se usarán especies del Valle de México porque requieren menos cuidado y agua y generan un hábitat propicio".

Expuso que la mejor forma para conformar el jardín ornamental educativo es con la asesoría del Conacyt: "No es botánico, porque éste tiene otras particularidades y costos, además no son atribuciones de la cámara".

Destacó que cuando la Cámara tiene sesión, se reciben alrededor de 2 mil visitantes externos, y que en un día sin plenaria asisten entre 500 y mil personas, quienes en su mayoría son estudiantes. Se trata de que conozcan y aprecien las especies endémicas y al mismo tiempo generar ahorros en mantenimiento, mencionó.

La funcionaria también recordó que este proyecto forma parte de las medidas para acercar a San Lázaro a los ciudadanos.

Por la cultura. El pasado 22 de agosto, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados anunció que se realizarían varias obras como parte de un proyecto que tiene el objetivo de convertir la sede en el Espacio Cultural San Lázaro, donde además de tareas legislativas se realicen actividades artísticas y de promoción cultural.

El expresidente del recinto, Porfirio Muñoz Ledo, y la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, firmaron ese día un convenio de colaboración para hacer del recinto camaral uno cultural y se informó que se realizaría un proyecto arquitectónico.

Además, Muñoz Ledo informó que se consultaría a todos los diputados y a las áreas responsables para tomar la decisión respecto al eventual retiro de la reja perimetral de la Cámara, la cual consta de mil 718 metros lineales, para que haya acceso libre al lugar.

Sobre el tema, Báez Ricárdez expuso que por ahora no existe una propuesta oficial y que los legisladores no han decidido nada al respecto.