Ciudad de México, 24 mar (EFE).- La Cámara de Diputados de México aprobó este martes por unanimidad el dictamen que expide una nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual que sustituirá el marco vigente de 1992, el cual no ha sido actualizado en más de 30 años, y que busca regular, fomentar e incentivar económicamente la producción nacional.

Cámara de Diputados aprueba nueva Ley Federal de Cine en México

Tras una discusión de hora y media, la reforma propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue aprobada por 466 votos y será turnada al Senado mexicano para su análisis.

Entre las medidas que destaca el proyecto, que abroga Ley Federal de Cinematografía, es que busca garantizar una cuota mínima de 10 % de tiempo de exhibición del cine mexicano en salas nacionales con un tiempo de proyección que se amplía de siete a 14 días, así como la circulación de avances promocionales previos al estreno.

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Además obliga a las plataformas digitales a promover el catálogo de obras nacionales, ya sean cinematográficas o audiovisuales, pues esta nueva normativa hace una diferenciación entre ambos tipos de producciones.

Incentivos fiscales y preservación del patrimonio audiovisual

También considera un incentivo que consiste en un crédito fiscal de hasta 30 % del gasto realizado de la producción en territorio nacional con un tope de 40 millones de pesos (2,3 millones de dólares) por proyecto.

Durante la discusión del dictamen, la presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía y diputada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alma Lidia de la Vega, subrayó que esta ley reconoce al cine y al audiovisual como parte de un "ecosistema moderno que debe ser regulado con una visión integral y contemporánea".

Y señaló la importancia de hacer "frente a una realidad marcada por la concentración en la distribución y exhibición de contenidos extranjeros que limita el acceso del público a las producciones mexicanas".

"México es el cuarto país del mundo con mayor número de pantallas cinematográficas, sin embargo, solo alrededor del 4 % de los boletos vendidos corresponde al cine nacional", destacó.

Por su parte, la secretaria de Cultura del país, Claudia Curiel, celebró en sus redes sociales la aprobación en la Cámara Baja, con la expectativa de que sea acompañada posteriormente en el Senado.

"Esta nueva ley responde a la realidad actual del sector: integra el ecosistema audiovisual y digital, fortalece la presencia del cine mexicano en salas y plataformas, y da continuidad al fomento del Estado a través de FOCINE (Fomento al Cine Mexicano)", escribió en un mensaje la titular de la dependencia.

Otro de los objetivos de la iniciativa es la preservación del patrimonio audiovisual, por lo que se establece la obligación de entregar a la Cineteca Nacional una copia en alta calidad de cada película mexicana realizada.

A mediados del mes de febrero, Sheinbaum presentó la reforma a la Ley Federal de Cinematografía acompañada de la actriz y productora mexicana Salma Hayek en un espacio nutrido por un grupo de representantes del sector.

En este encuentro en México, Hayek resaltó la importancia de defender las producciones mexicanas en un momento en el que el país está siendo "atacado moralmente" por discurso antiinmigrantes.