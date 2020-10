Cambia Guanajuato a semáforo amarillo a partir del lunes

El próximo lunes se pondrá en color amarillo el Semáforo Estatal para la Reactivación social y de sectores económicos, que permitirá la apertura de actividades esenciales y no esenciales, de manera gradual y de forma responsable, informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez.

El funcionario dijo que el color amarillo estará a prueba del 5 al 11 de octubre.

Con el encendido amarillo se pondrán en funcionamiento áreas públicas y privadas, con las medidas básicas de higiene y el porcentaje indicado de visitantes.

Se reactivarán clubes y centros deportivos; gimnasios, spa y piscinas; barberías, estéticas y peluquerías; cines, teatros, museos o eventos culturales; sociales y de negocios al aire libre, con luz natural y con una duración no mayor a 5 horas.

También se reactivan los jardines y parques recreativos con aforos que eviten aglomeraciones, así como los espacios de culto, sin actividades o celebraciones masivas.

Para balnearios, casinos y espacios de congresos, convenciones, seminarios, conferencias o ferias, se permitirá un aforo máximo del 30% de su capacidad; mientras que bares, cantinas y restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, podrán albergar hasta el 50 % de capacidad de clientes.

El titular de Salud explicó que el cambio de color en el semáforo se basa en la disminución de nuevos casos reportados de Covid-19, la disminución de muertes, el uso de ventiladores IRAG (Infecciones Respiratorias Agudas Graves) y a la ocupación y disponibilidad de camas hospitalarias en la entidad.

Dijo que en esta fase se deben continuar con las medidas de seguridad sanitarias establecidas como el uso del cubrebocas, lavarse las manos y aislarse ante cualquier problema respiratorio.

"El virus no sabe de semáforos. Si el virus encuentra personas susceptibles, las va a infectar, se van a incrementar los casos y habría que regresar al confinamiento", advirtió el secretario.

Mencionó que en España donde la población no acató las medidas de seguridad sanitarias hubo rebrote del virus; caso contrario en Japón, donde la población cumple con las medidas sanitarias.

Para la federación, en color amarillo los sectores considerados esenciales son transportes, correos, almacenamiento, servicios de Salud; medios masivos de comunicación; generación de energía eléctrica; servidores financieros y de seguros, comercio de abarrotes, alimentos, construcción, minería, fabricación de equipo de transporte y sectores relacionados con servicios de prácticas escolares.