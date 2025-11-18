Cambian de penal a Sidronio Casarrubias, exlíder de Guerreros Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Un juez de Distrito desechó una demanda de amparo de Sidronio Casarrubias Salgado, exlíder del grupo criminal "Guerreros Unidos" vinculado al caso Ayotzinapa, contra su traslado al penal del Centro Federal de Reinserción Social Número Cuatro "Noroeste", ubicado Tepic, Nayarit.

Hasta hace unas semanas, "El Chino" se encontraba recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde en varias ocasiones se quejó de tortura y tratos crueles e inhumanos.

Por ello, un juez ordenó al Comisionado de Prevención y Readaptación Social su traslado al penal federal "Noreste", en la capital nayarita.

Sin embargo, el exlíder de "Guerreros Unidos" se amparó ante el juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Jorge Adrián Cruz Flores, porque el traslado le provoca tortura psicológica al no saber de sus padres o no poder verlos.

En acuerdo publicado este martes, el juez desechó la demanda de garantías, toda vez que el presunto líder delincuencial no apeló primero, en su carácter de procesado o sentenciado, ante un juez de control o de ejecución penal para que después su caso pudiera ser revisado por un tribunal de alzada.

"En este sentido, si la persona quejosa no agotó el recurso de apelación, como medio ordinario de defensa, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio de amparo, en los términos expuestos en los párrafos precedentes; se reitera, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

En marzo pasado, Sidronio Casarrubias Salgado se quejó de tortura y tratos crueles e inhumanos dentro del penal del Altiplano, donde se encontraba preso tras ser detenido por autoridades federales en 2014.

Un mes después, abril de 2025, un juez federal le canceló el delito de delincuencia organizada, uno de los procesos que le imputaba la Fiscalía General de la República en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

No obstante, alias "El Chino" continúa preso por el delito de desaparición forzada de personas.