Cambio climático favorece propagación del dengue, afirman especialistas

El cambio climático ha favorecido el incremento de los casos de dengue, una enfermedad que ha puesto en alerta a las autoridades mexicanas que se enfrentan a una epidemia al sumar 16.400 casos confirmados y 43 defunciones este año.



Las altas temperaturas registradas en los últimos meses a nivel mundial debido al cambio climático, aunadas a las intensas lluvias de la temporal en México, han propiciado una mayor propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, cuyo serotipo 2 ha sido más mortal que en años anteriores, dijo a Efe Valentina Davydova, especialista en el tema.



"Ante las condiciones de temperaturas altas el agua es suficientemente tibia para acelerar el desarrollo del mosquito en sus cuatro etapas antes de salir del agua, particularmente la hembra, la cual pica para asegurar alimento a los huevecillos que está depositando", dijo la investigadora de la Universidad de Guadalajara.



Davydova es miembro del Comité Interinstitucional de Cambio Climático en Jalisco (oeste de México) y ha encabezado una investigación sobre el dengue que anteriormente era considerada una enfermedad tropical y que ha llegado a las grandes ciudades, cuyas temperaturas se han incrementado entre 2 y 4 grados en los últimos años.



"Por arriba de 27 y 28 grados centígrados de temperatura se acelera el desarrollo del mosquito. Por lo tanto se necesitan áreas verdes para refrescar de manera natural e incrementar la infiltración de las lluvias, pero en las zonas urbanas observamos puro escurrimiento, porque el suelo con asfalto o concreto es impermeable", explicó.



Cuando el agua no se puede infiltrar se queda encharcada en la superficie del suelo o en azoteas, patios y recipientes olvidados en las casas, un caldo de cultivo ideal para la reproducción del mosquito.



"Al aumentar la temperatura se acelera su metabolismo, se reproducen más rápido y completa su ciclo de huevo a adulto en un periodo más corto, y si le sumamos que hay agua en todos lados eso hace que la presencia de mosquitos se incremente", detalló Ezequiel Magallán, académico del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública de la Universidad.



Añadió que lo preocupante es que el Aedes aegypti es un mosquito "muy nervioso" que se espanta cuando las personas se mueven un poco mientras las pica y cuando está en busca de comida puede llegar a picar hasta cuatro personas antes de saciarse, las cuales podrían contagiarse al mismo tiempo.



La Organización Panamericana de la Salud ha declarado una alerta epidemiológica por dengue luego de que en agosto contabilizó 2,03 millones de casos en Latinoamérica y el Caribe, y 723 defunciones.



Este jueves la Secretaría de Salud de México informó que tienen 16.400 casos confirmados de dengue hasta el 14 de septiembre, casi cinco veces más que el total de 2018.



Esta epidemia "se veía venir" desde el año pasado con el repunte de enfermos en otros países y se ha agravado con la mutación del serotipo 2, que es más agresivo, señaló Mario Márquez Amezcua, director general de Prevención de la Secretaría de Salud en Jalisco, entidad que ocupa el segundo lugar nacional con 3.405 casos.



"Lo estábamos esperando por el comportamiento que tuvo en Centroamérica. Ahora tenemos la circulación de un serotipo que anteriormente no había pegado en Jalisco ni en México. La mayor parte de los casos están por el serotipo 2, que anteriormente no era tan agresivo como lo está siendo actualmente", señaló.



Este serotipo está presente en 4.711 de los casos confirmados en la Secretaría de Salud federal y causa el dengue grave con síntomas como hemorragia, convulsiones por fiebre, deshidratación severa y en algunos casos la muerte.



Davydova afirma que las muertes por dengue registradas hasta ahora podrían ser más pues hay un subregistro en las instituciones de salud, que por saturación o malos procesos no hacen las anotaciones de manera adecuada.



"El registro de defunción dice simplemente que la persona murió de un paro cardíaco; sin embargo el doctor encargado del enfermo debe decir que antes tenía una hemorragia producida por dengue y se publicaría como la causa del deceso final", explicó.



Los especialistas aseguran que los cuatro serotipos de la enfermedad podrían mutar y ser más agresivos y que se esperan más casos al menos hasta octubre, por lo que es importante cortar el ciclo de reproducción mediante fumigación y limpieza de recipientes en los que se pueda acumular agua, además de propiciar más áreas verdes.