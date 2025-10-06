Camión militar ingresa por error a la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que un camión del Ejército mexicano ingresó al circuito vehicular de Ciudad Universitaria por Avenida del Imán por una "equivocación".

A través de una tarjeta informativa, la dependencia indicó que, tras el hecho, personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvo al vehículo para preguntar a dónde se dirigía.

Ante ello, señaló que el conductor explicó que, por equivocación, dieron una vuelta incorrecta, por lo que les indicaron por donde podían retomar su ruta.

Además, detalló que el vehículo entró a las 9:07 horas y salió por la calle Delfín Madrigal a las 9:13 horas.

