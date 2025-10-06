logo pulso
Jimmy Kimmel supera a Trump en popularidad según encuesta

Jimmy Kimmel supera a Trump en popularidad según encuesta

Nacional

Camión militar ingresa por error a la UNAM

El camión del Ejército mexicano ingresó accidentalmente a la UNAM por Avenida del Imán

Por El Universal

Octubre 06, 2025 07:40 p.m.
A
Camión militar ingresa por error a la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que un camión del Ejército mexicano ingresó al circuito vehicular de Ciudad Universitaria por Avenida del Imán por una "equivocación".

A través de una tarjeta informativa, la dependencia indicó que, tras el hecho, personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvo al vehículo para preguntar a dónde se dirigía.

Ante ello, señaló que el conductor explicó que, por equivocación, dieron una vuelta incorrecta, por lo que les indicaron por donde podían retomar su ruta.

Además, detalló que el vehículo entró a las 9:07 horas y salió por la calle Delfín Madrigal a las 9:13 horas.

Camión militar ingresa por error a la UNAM
Camión militar ingresa por error a la UNAM

Camión militar ingresa por error a la UNAM

SLP

El Universal

El camión del Ejército mexicano ingresó accidentalmente a la UNAM por Avenida del Imán

