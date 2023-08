Campaña contra libros busca desprestigiar a gobierno de AMLO: Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- Ante los señalamientos de que el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca promover el comunismo, Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que se trata de una campaña más de la derecha para buscar desprestigiar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con medios al término de la Asamblea de Credencialización de Defensores de la 4T en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el líder del partido guinda indicó que el gobierno federal le está apostando a un modelo educativo más humanista para atender un mejor aprendizaje y tener mejores ciudadanos.

"Es una campaña más de la derecha, de los conservadores, para tratar de desprestigiar al gobierno. Pues, es el cuento del comunismo, lo han repetido una y otra vez.



"Yo me acuerdo cuando acusaron a Andrés Manuel López Obrador de que era un agente ruso, que era 'Andrés Manuel Lovich' o que los rusos iban a financiar su campaña. También lo acusaron de que iba a convertir a nuestro país en Venezuela, faltando el respeto por supuesto, al pueblo de Venezuela. Es el clásico de la derecha, de los más absurdos, recurrieron al tema del comunismo para tratar de desinformar a los padres de familia.

"Se está haciendo un esfuerzo muy importante de las autoridades educativas por cambiar el modelo educativo, que por cierto en el neoliberalismo, según sus propias instituciones, nuestros alumnos estaban reprobados. Entonces ahora se está haciendo un esfuerzo diferente, se le está apostando a otro modelo educativo, mucho más humanista para atender un mejor aprendizaje y tener mejores ciudadanos", dijo.

Mario Delgado aseguró que las críticas de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) a los nuevos libros no cuentan con el apoyo de la mayoría de los padres y madres de familia del país, pues afirmó que éstos han constatado una mejoría en la enseñanza y en los planteles educativos donde estudian sus hijos.

"No creo que tengan el apoyo de la mayoría de los padres. La mayoría de los padres de familia ¿qué han visto en sus escuelas? Primero, que ha habido una gran cantidad de maestros basificados, casi 900 mil, lo cual le da estabilidad laboral y eso mejora, por supuesto, el ambiente escolar.

"Y también, casi el 90% de los planteles escolares en nuestro país ha recibido un apoyo con "La Escuela es Nuestra". Es lo que han visto los padres de familia. Entonces no creas que se van a ir tan fácil con este cuento de algunos de los liderazgos de los padres de familia que están ahí ya en complicidad con la derecha, para tratar de desprestigiar este esfuerzo educativo del gobierno de México", agregó.