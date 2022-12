Campaña de "INE no se toca" es tomadura de pelo colectiva: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la campaña de la oposición de que ´El INE no se toca´ es una "tomadura de pelo colectiva" y llamó a la población a que "no se dejen engañar" con la propaganda que sus opositores han difundido de que con su iniciativa de reforma a la Ley Electoral busca apropiarse el padrón electoral o que busque reelegirse.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal anunció que mañana miércoles estará en conferencia de prensa matutina Adán Augusto López para explicar al detalle está iniciativa que hoy se enviará a la Cámara de Diputados.

"Mañana va estar el secretario de Gobernación, va explicar en qué consiste la iniciativa de reforma que estamos presentando dando como hecho de que el bloque conservador no quiere que se le reduzca el presupuesto al INE, no quieren que se reduzca el número de legisladores de 500 a 300, no quieren que a los consejeros los elija el pueblo, quieren que los siga eligiendo los partidos.

"Eso es realmente una tomadura de pelo colectiva, porque va a pasar el tiempos y se van a dar cuenta los que pusieron su cartel de 'El INE no se toca'. Es lamentable porque hay gente que sí, aunque parezca increíble están a favor de que se les pague 200 mil, 300 mil pesos a los consejos, pero hay otros que no saben que esto es lo que se quiere evitar. Es como ahora que hicieron la marcha, hicieron unas entrevistas y les preguntaban '¿usted no quiere que se toque el INE?' No; '¿usted quiere que el pueblo elija a los consejeros?'" Sí, No se dejen engañar.