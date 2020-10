Campeche logra mantener el verde

Ciudad de México.- México suma en el corte de este 9 de octubre 83 mil 507 muertes por Covid-19, con 809 mil 751 casos de contagios confirmados de coronavirus.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que por la temporada invernal podría haber un rebrote de Covid-19; sin embargo, se comprometió a informar con oportunidad, pues, indicó, la 4T no se guía por la censura.

"Es convicción del gobierno. Cuando va bien, se comunica, y cuando no, [también] se comunica. En administraciones anteriores era siempre decir que todo iba bien, y cuando no [era así], había censura, aquí no ocurre eso. Cito a nuestro Presidente: ´Somos distintos´", destacó.

Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, informó que Campeche continúa como la única entidad en semáforo verde, mientras que 14 se mantienen en amarillo y 17, en naranja.

Agregó que, según la última actualización de riesgo epidemiológico, siete estados incrementaron de moderado a alto, cinco disminuyeron de alto a moderado y 20 se mantienen igual que la quincena anterior.

Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas son los estados en color naranja.

En semáforo amarillo estarán Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Mientras que las entidades que pasaron de amarillo a naranja son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Oaxaca, Querétaro y Sinaloa.