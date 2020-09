Campeche no regresa a aulas pese a semáforo verde

Pese a que Campeche es el primer estado en tener semáforo verde, debido a la baja en el número de contagios de Covid-19 y a que tanto autoridades como ciudadanos mantuvieron los protocolos establecidos por el sector salud, el gobierno del Estado decidió que los estudiantes no regresarán a clases presenciales.

El gobernador, Carlos Miguel Aysa González, afirmó que no habrá "ni ocurrencias, ni experimentos" de su administración, que seguirán siendo cuidadosa ante el desenvolvimiento de la pandemia. Por ello, las clases de manera presencial todavía no se autorizarán.

El semáforo verde para Campeche representará una mayor apertura en sus actividades comerciales y de movilidad, así como de su economía.

Y desde hace dos semanas, se levantó la ley seca en la entidad, por lo que está permitida la comercialización de vinos y licores y cervezas. Sin embargo, será prácticamente imposible que reabran los llamados giros negros, es decir, bares, cantinas, discotecas y centros nocturnos, entre otros.

Desde que Campeche entró a semáforo amarillo en agosto, iniciaron las clases a distancia y vía internet de aproximadamentee 273 mil educandos, 78 mil de niveles medio y superior y 195 mil de nivel básico. Según reportes recientes, hay otros alrededor de 9 mil estudiantes que no tienen acceso al internet.

Más pruebas y aplicación de la gente:

De acuerdo con el secretario de Salud de Campeche, José Luis González Pinzón, el esfuerzo que hizo el gobierno local para hacer un mayor número de pruebas sobre Covid-19, así como la aplicación y respuesta ciudadana a los protocolos de salud en la entidad, permitieron el descenso de número de contagios en la localidad.

Asimismo, reconoció que los campechanos fueron muy aplicados a la hora de tomar en cuenta los protocolos de salud, los cuales realizaron de manera exacta.