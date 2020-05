Campeche se atrinchera y libra contagios

Campeche es el único estado del sureste del país donde el "Quédate en Casa" ha sido acatado por la mayoría de sus ciudadanos, y hoy se ubica como la entidad con menos contagios. En la zona con 121 casos y 19 muertos, a pesar de localizarse en medio de Tabasco, que reporta 941 enfermos y 116 muertes, y Yucatán, con 404 positivos y 32 fallecimientos.

Las medidas de prevención aplicadas por el gobierno estatal comenzaron al darse el primer contagio, el 22 de marzo, y no son más severas que en otras entidades: suspensión de las actividades no esenciales hasta el 30 de mayo —incluyendo las clases—, uso de cubrebocas en la vía pública, acceso restringido a recintos portuarios, control de maniobras de abordaje y desembarco a muelle.

Sin embargo, las campañas que invitan a la población —899 mil 931 habitantes— a quedarse en casa han funcionado, y de los 121 casos confirmados en ocho de los 11 municipios, 42 corresponden a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de empresas que laboran en altamar.

De acuerdo con el último reporte, 81 casos son de Ciudad del Carmen, de los cuales 42 son de costa afuera; 22 en Campeche; nueve en Candelaria; tres en Calkini; dos en Champotón; dos en Hcelchakán; uno en Tenabo, y otro en Calakmul, mientras que Hopelchen, Palizada y Escárcega se mantienen libres de contagios, a pesar de que estas dos últimas localidades colindan con el estado de Tabasco, que se ubica entre las cinco poblaciones con más personas contagiadas.

En cuanto a defunciones, Campeche reporta 19, cifras que contrastan con las de sus vecinos: Tabasco, con 116, y Yucatán, 32.

Lo que tienen en común es que las tres entidades han puesto en marcha la llamada ley seca.

En entrevista, el secretario de Salud de Campeche, José Luis González Pinzón, narra que desde marzo están en sesión permanente, pero que la reacción del ciudadano, que ha hecho caso de quedarse en casa, ha sido fundamental para el bajo número de contagios.

"El reconocimiento es para la población que ha seguido y acatado las medidas (...), la respuesta social organizada ha sido fundamental. Los campechanos han cumplido con el mayor porcentaje de quedarse en casa, han respondido de manera muy positiva", indicó.

En esta entidad, se ha advertido en un decreto emitido por el gobierno que habrá sanciones para quienes no cumplan con las medidas de prevención y la sana distancia.

"Se ordena la aplicación de sanciones administrativas, amonestaciones con apercibimiento, multas, clausura temporal o definitiva, que podrá ser total o parcial, a la persona o establecimiento que interfiera o se oponga a la implementación de las presentes medidas de seguridad sanitaria, o que en rebeldía se niegue a cumplir con los requerimientos y disposiciones de la autoridad competente, provocando con ello un riesgo a la salud de las personas", se estableció.

Una población tranquila. La vida en Campeche no tiene prisa, regularmente los negocios de comida y restaurantes cierran a las cinco de la tarde; en 10 de 11 municipios la vida nocturna es sólo los fines de semana y se respeta la ley de cerrar antes de las tres de la mañana, algo que no ocurre en ciudades como Cancún, Quintana Roo, o Villahermosa, Tabasco, hoy consideradas focos críticos de contagio.

El único municipio donde la gente es más "panchanguera" es Ciudad del Carmen, comenta Omar Saiz, un trabajador de Pemex. "Es que aquí, a diferencia de la capital, hay mucha actividad petrolera, venimos de fuera, yo soy de Tabasco y así tengo compañeros que son de varias partes y, pues, somos diferentes, quizá es por eso que aquí es donde hay más casos de coronavirus", refirió.

El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriscam) de la Secretaría de Salud, Santiago Rubén Rodríguez Adam, informó que se han efectuado 73 operativos de inspección y vigilancia de venta y consumo de bebidas alcohólicas en diversos municipios del estado, logrando la revisión de un total de 887 establecimientos,de los cuales 28 han sido clausurados de manera preventivas por infringir el acuerdo de prevención y sana distancia.

El funcionario detalló que la Copriscam ha interpuesto 52 denuncias ante la fiscalía general del estado por la venta clandestina de bebidas alcohólicas y, a la fecha, ha desmantelado 23 sitios irregulares en Campeche.