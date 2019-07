Campesinos anuncian plantón en Zócalo; exigen audiencia con AMLO

Integrantes del Frente Auténtico del Campo marcharon hacia el Zócalo de la Ciudad de México donde realizarán un plantón indefinido hasta conseguir una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, los líderes de este frente que agrupa a 3 millones 200 mil pequeños productores de 30 entidades del país, reclamaron mayor transparencia en el manejo y entrega de los recursos al campo puesto que, denunciaron, se han mantenido prácticas clientelares para la distribución de los mismos.

"La exigencia es para que el censo de (la Secretaría de) Bienestar sea levantado sin sesgos de carácter político o partidista y que sea general. Hay lugares donde los servidores de la Nación acudieron a empadronar solamente a los integrantes de Morena. Pedimos que no se incurra en las prácticas del pasado", dijo Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA.

Movilizaciones, un paro nacional y más de 300 bloqueos carreteros y de vías de comunicación y transporte anunció el Frente Auténtico del Campo para demandar que se transparente el uso de los recursos para el campo donde, aseguraron, hay subejercicios de 7 mil millones de pesos.

El Frente está integrado por cuatro organizaciones como el Movimiento Social por la Tierra, la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos que agrupan a 3 millones 200 mil campesinos y pequeños productores de todo el país.

Las movilizaciones se llevarán a cabo en el marco del 140 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata.

Federico Valle Ovando, de la CIOAC, dijo que piden que se rediseñen las políticas públicas, así como reorientar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 pues "la política actual no va a componer el problema del campo ya que los recursos están orientados a programas que no generan empleos y se siguen operando como se hacía anteriormente".

"Más de 7 mil millones de pesos no se han ejercido en la SADER hasta el momento. No estamos pidiendo que nos den dinero a los dirigentes de las organizaciones sino que se aplique el recurso para que la producción no se detenga", dijo Marco Antonio Ortiz Salas, de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas.