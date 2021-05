Campesinos de Oaxaca piden ser socios del Interoceánico

A toda prisa, comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec participan en las asambleas con las que el gobierno federal busca que se aprueben los parques industriales que se asentarán en sus territorios, a lo largo del Corredor Interoceánico; en San Blas Atempa ya ha sido aprobado el primero de ellos.

Mientras, en Santa María Mixtequilla la mayoría de los 897 comuneros acepta la instalación en su territorio de uno de los parques industriales, llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar por el gobierno federal, que promueve el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), pero estos campesinos zapotecas se niegan a vender sus tierras. En cambio, proponen ser considerados socios de los inversionistas.

El problema es que el gobierno federal, a través del CIIT, rechaza dicha propuesta, pese a que inicialmente fue planteada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Benito Orozco, quien fungió como dirigente de los comuneros entre 2012 y 2015, recuerda que en la primera asamblea de este año, el 28 de marzo, se exploró la posibilidad de buscar la asociación con los inversionistas, tal y como lo propuso el Presidente en una visita que hizo a Salina Cruz el año pasado.

"No estamos muy convencidos de la conveniencia de vender nuestras tierras. Sí queremos el parque industrial, a pesar de que nadie nos ha dicho qué tipo de industrias vendrán, pero no queremos desprendernos de nuestras parcelas, sino que anhelamos ir en sociedad con los dueños del capital", señalan.

El 25 de julio de 2020, en una visita al nuevo muelle de atraque de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz (Apisal), al referirse a la construcción de 10 parques industriales como parte del Interoceánico, el Presidente dijo que le gustaría que los campesinos fueran socios o que rentaran sus tierras, en lugar de venderlas.

"Y si se trata de ejidos, de tierras comunales, que se hable con la gente y que no sólo se les compre, sino que se les ayude para que sean socios, que formen parte del proyecto (...).

"Me gustaría más que ellos aportaran esos terrenos. Y que el Estado mexicano, mediante algún mecanismo legal, les estuviese pagando una renta para beneficio de toda su familia durante más tiempo, que no les quede después un amargo sabor de boca de que ya fueron despojados de sus tierras, que fue efímero el beneficio", dijo ese día el Presidente, según consta en la propia versión de su discurso que se encuentra en la página del gobierno federal.

Ahora, dice Benito Orozco, los comuneros quieren tomarle la palabra al Presidente, pero señalan que se han topado con una negativa: "Llegó el responsable del CIIT, Rafael Marín Mollinedo, quien nos dijo que el Presidente le expuso que mejor se comprarían las tierras.

"La ley agraria contempla ese proceso de venta mediante el esquema de ´dominio pleno´, que es el que quieren aplicar".

Al margen de las asambleas consultivas, que están en la fase informativa, desde el 28 de marzo los comuneros llevan cuatro reuniones y la quinta se realizó este 9 de mayo.

"Después, si se acuerda aceptar el parque industrial, votaremos, sólo los comuneros, en una Asamblea de Formalidades Especiales, si vendemos o buscamos rentar o asociarnos", dicen.

--Presiones para vender

En tanto, en Ciudad Ixtepec, donde 60 posesionarios acordaron la venta de sus tierras al CIIT para otro de los polos, el padrón de comuneros enfrenta presiones del titular del CIIT, pues aún deben oficializar la transacción, dice el dirigente comunal Gerónimo Santiago Cueto.

"Desde el año pasado retomamos el mensaje del presidente [López] Obrador, que pedía que se considerara la asociación de los campesinos con los inversionistas o la renta de la tierra como segunda opción. Al principio, Rafael Marín Mollinedo decía que sí, pero a principios de este año cambió de postura", explica el dirigente.

"El Presidente pide que vendan sus tierras", les dijo el titular del CIIT.

En Ciudad Ixtepec se planea adquirir más de 400 hectáreas de tierra para el parque industrial, donde, según la información proporcionada a los campesinos, podrían instalarse desde fábricas de agroindustrias, empresas textiles y hasta de la industria automotriz.

"No tenemos más información. Quisiera que alguien le dijera al Presidente que no quieren asociarnos ni les interesa que les rentemos nuestras tierras, como él lo propuso. El CIIT quiere comprar (...) Me pregunto si el Presidente está enterado de lo que está pasando con los planes para desarrollar el Istmo", dice Santiago Cueto.

En esa avalancha de reclamos también se incluye la voz del presidente de la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec (Ugrit), Jorge López Guerra, quien lamenta que el CIIT no impulse las actividades del sector primario que ya se desarrollan en la región y tampoco abra nichos de mercado para sus productores, sino que quiera desarrollar actividades industriales ajenas a la dinámica de las comunidades y convertir a los campesinos en mano de obra.

