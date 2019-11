Campesinos justifican intereses personales con movilización: Segob

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, señaló que las organizaciones campesinas que bloquean la Cámara de Diputados y amagaron con llegar al Zócalo capitalino para boicotear el desfile con motivo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, tienen derecho de manifestarse, pero no de justificar con una movilización social sus intereses personales.

"Son libres de deambular y de transitar por cualquier sitio de la ciudad, pero en este caso tienen que permitir el desfile, tienen el derecho de transitar y admirar el gran desfile [...] que no quieran justificar una movilización social para conseguir recursos para intereses propios, con la situación desafortunada de miles de campesinos en nuestro país", expresó.

En entrevista antes de que diera inicio la escenificación y el desfile con motivo de la conmemoración, Peralta detalló que a estas organizaciones, la Secretaría de Gobernación les instaló una mesa de diálogo con ocho subsecretarios y el procurador agrario, pero 'desdeñaron' la invitación y mantuvieron bloqueado el recinto por cuatro días.

"Fuimos desdeñados por esas organizaciones. Les constituimos una mesa con ocho subsecretarios federales, con el procurador agrario, y ellos mismos señalaron que no éramos funcionarios de nivel, que ellos solamente se reunían con presidentes para arriba, lo digo con toda puntualidad, como ellos lo señalaron y con el sarcasmo con que lo dijeron", acusó.

El subsecretario también aseguró que las intenciones de esas organizaciones -específicamente mencionó a Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)- es la de "conseguir recursos para su organización, no para los campesinos".

"Las intenciones de Álvaro López son conseguir dinero para su organización, no para los campesinos [...] El caso de entregarles recursos como estaban dándoles a ellos el dinero, eso no, se le tiene que entregar dinero a la gente como debió ser desde hace décadas. ¿En qué ha cambiado la situación del campesino en nuestro país?", añadió.