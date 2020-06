Canal Once transmite foro con Mónica Maccise, aún en Conapred

La noche de este viernes, el Canal Once transmitió en televisión y su réplica en Facebook un programa especial sobre el décimo aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, en el que participó Mónica Maccise, ahora ex titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, aunque fue presentada como la titular actual.

Ni al principio ni durante la transmisión se aclaró cuándo fue grabado el programa.

En el primer bloque del programa "10 años sin Monsi", Mónica Maccise, hasta este viernes titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) participó en compañía de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, Jenaro Villamil, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión y Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica.

Los conductores Henoc de Santiago, director general del Museo del Estanquillo y Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, presentaron a Maccise como titular de Conapred para hablar sobre las minorías y la discriminación.

El programa que se transmitió en Canal Once forma parte de dos semanas de actividades que se realizarán en el marco del aniversario luctuoso del escritor.

Maccise destacó el legado de Monsivais para "poner lo marginal en el centro de forma crítica, es decir, cómo Carlos Monsiváis puso foco a las vivencias y a las actividades de las comunidades que enfrentan la mayor exclusión en nuestro país".

"Sabemos que gran parte de sus reflexiones denunciaron lo que da sentido al Conapred y a la lucha contra la discriminación, contra el racismo, contra el sexismo, contra la homofobia, contra la transfobia, contra el clasismo", comentó.

Incluso Maccise detalló que planeaban una lectura a múltiples voces del texto De las causas perdidas, el cual preparó cuando se le otorgó el Doctorado Honoris Causa por la UACM en 2009.

"Es el caso esto de sus reflexiones contra el desprecio a lo femenino, el rechazo a la diversidad religiosa, contra la precariedad de la vida y de los pueblos de las comunidades indígenas y en particular sobre la diversidad sexual. Éste es el segundo punto, que nos interesa mucho resaltar, y que nos parece vital: el espejo de la homofobia que Carlos Monsivais nos reflejó sobre México, es decir, la obsesión que existe por caracterizarla como un defecto de afeminamiento o como un problema mental con todas las consecuencias de criminalización, encarcelamiento, violencia, odio y muerte", dijo en su intervención.

Esta mañana, la renuncia de Maccise fue formalizada, luego de rumores desde el jueves de que saldría del organismo luego de la cancelación y críticas de un foro sobre discriminación y clasismo al que Conapred había invitado al youtuber Chumel Torres.