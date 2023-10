Cancelación de concesión de litio, contraria a la ley, señala Camimex

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- La cancelación de la concesión al yacimiento de litio a la empresa china Ganfeng Lithium es contrario a la ley porque no puede aplicarse de manera retroactiva la reforma a la Ley Minera, dijo el presidente de la Cámara Minera de México (

), Jaime Gutiérrez.En agosto pasado, la Secretaría de Economía inició la cancelación de nueve concesiones de esa empresa asiática, con la justificación de que en abril del 2023 entraron en vigor los cambios a la Ley Minera que dan la exclusividad al estado para explorar y explotar el litio.Sin embargo, el presidente de laexpuso que esas concesiones se dieron con la legislación anterior, lo que significa que no pueden quitárselas a las empresas.Gutiérrez explicó: "Habrá que ver la validez de esa posible cancelación que todavía no se hace, que todavía está en desarrollo, porque la ley no se puede considerar retroactiva...No creo que sea posible que vayan a cancelar esas concesiones".Durante la presentación del Informe de Sostenibilidad de la, el presidente de dicha Cámara añadió: "Debemos tener concesiones para poder explorarlas; inclusive, aunque tengamos la concesión, de acuerdo a la normativa actual, quien las tendría que explorar es el Servicio Geológico Mexicano, mismo que también consideramos que no tiene la capacidad suficiente, ni el presupuesto suficiente, para realizar esta exploración".Se sabe que la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía canceló en agosto pasado las concesiones de extracción de litio en Sonora a la empresa Ganfeng Lithium, la cual fue vendida a Bacanora Lithium.Gutiérrez explicó que a través del Informe de Sostenibilidad pretenden "demostrar con datos duros que la minería es un sector clave para la economía y el futuro sostenible de México y un pilar para el bienestar y desarrollo de 696 comunidades ubicadas en 212 municipios del país. Actualmente más de 3 millones de familias mexicanas vivimos de la activad minera".Agregó que es "esencial" el rol "que tiene la minería en la transición energética, la cual depende de una cadena de valor fuerte en el suministro de algunos minerales clave, dado que, tanto las energías renovables como los vehículos eléctricos requieren más minerales que las tecnologías tradicionales".