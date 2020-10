Cancelan comparecencia de Ebrard por bloqueo en el Senado

El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó que no se llevará a cabo la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, que se había programado para las 11:00 horas de este martes.

"El acceso al Senado sigue bloqueado", señaló Monreal en un mensaje de sus redes sociales, después de las 12:00 horas.

"La comparecencia del canciller Marcelo Ebrard Casaubón no se llevará a cabo, al no haber condiciones adecuadas", dijo.

Así, "esperaremos a que se nos permita hacer nuestro trabajo", señaló y grabó comentarios desde su escaño en el salón de sesiones vacío.

Afuera, cuatro grupos de interés --marinos mercantes, científicos, ex braceros y familiares de desaparecidos-- bloquean los accesos a la sede legislativa.