Cancelan la CONQUE 2020 debido a la pandemia

La edición 2020 de la CONQUE, convención de comics en México que ha recibido la visita de estrellas como Stan Lee y Tom Holland, ha sido cancelada definitivamente.

Su director Luis Gantús señala que no existen las condiciones para realizarla, aunque estaba prevista para noviembre próximo en Querétaro, su actual sede.

Recuerda que el centro de congresos donde se realiza está habilitado como hospital temporal Covid-19 y desde hace tiempo se considera que la pandemina no se terminará pronto.

"La crisis económica vendría iba a afectar seriamente a este tipo de eventos; el elenco de artistas extranjeros iba a ser muy complicado de conformar; el público iba a tener miedo de un evento masivo", indica.

Gantús comenta que la decisión fue difícil, pero era lo mejor.

"El mundo no va a ser el mismo después de esta situación y sera necesario replantear los contenidos y las formas de este tipo de eventos", expresa.

La CONQUE ha recibido en los últimos años, entros otros, a Parkey Posey de la serie "Perdidos en el espacio"; el histrión Jake Gyllenhaal por "Spider-Man" y el historietista Neal Adams.

Cada día reciben entre 10 mil y 15 mis asistentes, de acuerdo con cifras de los organizadores.