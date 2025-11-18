Canciller de México revisa intercambio comercial con Países Bajos

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), conversó con el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, David van Weel, sobre la relación bilateral.

En la llamada telefónica, el canciller De la Fuente y su par conversaron también sobre temas relacionados con inversiones e intercambio comercial, el Acuerdo Global Modernizado México- Unión Europea, el diálogo político y la agenda multilateral.

La SRE indicó que ambos convinieron que la reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en relación al plan de paz en Gaza presentado por Estados Unidos, "es un paso en la dirección correcta".

De la Fuente reiteró la posición de México de respetar la autodeterminación de los pueblos y buscar siempre la solución pacífica de las controversias.

"El nuevo gobierno neerlandés, liderado por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, se constituyó el pasado mes de octubre, tras ganar las elecciones parlamentarias en ese país", dijo la Cancillería.

En septiembre pasado, la SRE recibió las copias de las cartas credenciales del embajador designado de Países Bajos en México, André Max Adriaan Driessen.