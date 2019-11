Canciller Ebrard busca reunirse con Pompeo tras dichos de Trump: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un posicionamiento respecto a las declaraciones que dio este martes el presidente Trump respecto a considerar a los grupos de narcotráfico mexicanos como amenaza terrorista. En el mensaje la SRE no se posiciona en contra de los dichos del presidente, sino que se anuncia que se ha establecido contacto para tratar el tema y continuar con la agenda bilateral de la mejor forma. Asevera también que el canciller Marcelo Ebrard se reunirá en un futuro, sin especificar cuándo, con su homólogo estadounidense Michael R. Pompeo con el objetivo de tener un encuentro de alto nivel con las autoridades de Estados Unidos y conocer su punto de vista.

"Como en otros temas de la agenda bilateral, la Secretaría de Relaciones Exteriores promoverá el diálogo y una hoja de ruta que nos permita avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte. Por lo que se infiere de la declaración, y con base en la información que hasta el momento nos han hecho llegar las autoridades de nuestro país vecino, se estima que el encuentro propuesto por México se podrá llevar a cabo en el futuro cercano", explica el mensaje.

Este mismo martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que designará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que podría abrir posibilidad en un futuro a intervenciones directas por medio de las fuerzas armadas estadounidenses en contra de estas organizaciones delictivas. "He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso", dijo Trump en una entrevista divulgada este mismo martes al presentador estadounidense Bill O'Reilly para su portal de Internet.

Este mismo lunes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, había considerado "innecesario" calificar de "terrorismo" la actividad de los cárteles, como pidió la Familia LeBaron al gobierno de Estados Unidos, víctima de la masacre del 4 de noviembre.

También el lunes Bryan LeBarón declaró a León Krauze que Estados Unidos y el presidente Donald Trump ya están reconociendo la gravedad de la situación. "Lo que sucedió a nuestros seres queridos ha puesto más luz sobre la cantidad de daño y dolor que causan en ambos países. Tenemos un enemigo en común. ¡Ahora es el tiempo de colaborar más que nunca para dar fin a los cárteles terroristas", expuso en entrevista.