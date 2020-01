Cancún reporta peor año en una década

Cancún, el centro de playa favorito de viajeros nacionales e internacionales, reportó en 2019 el peor año en la última década por la falta de promoción turística, problemas de inseguridad y la plaga del sargazo que le afectó por varios meses.

El Aeropuerto Internacional de Cancún recibió a 25 millones 482 mil pasajeros el año pasado, 1.1% más que en 2018, de acuerdo con el último reporte de tráfico de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur). Es el menor crecimiento desde la crisis de 2009, cuando el flujo bajó 11.6%.

Considerado el mejor barómetro para medir el turismo internacional en México, Cancún vio apenas crecer la llegada de viajeros del exterior en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La terminal reportó 16 millones 502 mil pasajeros internacionales en 2019, un alza de sólo 0.5% frente a 2018, pese a recibir la mayor variedad de aerolíneas extranjeras respecto a otros aeropuertos del país.

La mayoría de turistas que recibe el aeropuerto son internacionales (siete de cada 10), cuya mayoría vienen de Estados Unidos, los cuales han preferido otros destinos.

Las salidas de estadounidenses al Caribe aumentaron 10.1%, a Sudamérica 12.8%, a Europa 7.4%, a Asia 4.9% y a África se aceleraron 24.1% entre enero y septiembre de 2019, indican cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

El año pasado la llegada de mexicanos a Cancún también creció despacio, al reportar 8 millones 980 mil pasajeros nacionales y representó un alza de apenas 2.3%, el menor avance desde 2009.

La extinción del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que decretó el gobierno está detrás del lento crecimiento del turismo en 2019, al suprimir presupuesto para promoción no sólo en Estados Unidos, sino en el mundo, afirmó Gerardo Herrera, experto en turismo de la Universidad Iberoamericana.

El sargazo en el Caribe mexicano también afectó la llegada de visitantes, así como la percepción negativa sobre la inseguridad y alertas de viaje del gobierno de Estados Unidos.

El 9 de abril del año pasado, el Departamento de Estado del país vecino recomendó a sus connacionales no viajar a Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Guerrero y Michoacán.

Después, el 17 de octubre, el consulado de la Unión Americana recomendó evitar Culiacán, Sinaloa, por el conflicto entre fuerzas del gobierno mexicano y grupos criminales.

El 8 de noviembre, también emitió una alerta de seguridad para prohibir a funcionarios de EU viajar a la capital de Chihuahua, luego de que esa semana se reportó el ataque en contra de la familia LeBarón.

La quiebra de la agencia Thomas Cook en septiembre pasado también ocasionó que menos británicos visitaran Cancún, destino que concentra a seis de cada 10 turistas que vienen de Reino Unido.

No sólo Cancún tuvo un mal año. El aeropuerto de Cozumel recibió 5.7% menos turistas el año pasado, su primer declive desde 2016 y el peor tropiezo desde 2009, de acuerdo con los reportes de Asur.

En particular, la llegada de pasajeros internacionales a la terminal se derrumbó 12.6%.