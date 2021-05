Candidata de PES en Tlaxcala da positivo a Covid-19

La candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura de Tlaxcala, Liliana Becerril, informó que dio positivo a la enfermedad Covid-19 provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, de la que era sospechosa desde el pasado 13 de mayo.

Tras conocer el resultado, alertó al resto de los candidatos a la gubernatura local porque estuvieron en contacto, el pasado domingo, durante el segundo debate electoral en el que ella declinó a favor de la candidata de la coalición Juntos por Tlaxcala, Anabell Ávalos, quien antes de iniciar las campañas electorales tuvo Covid-19.

En respuesta, la candidata de Movimiento Ciudadano, Eréndira Jiménez Montiel, anunció que suspendió actividades presenciales y continuará su campaña de manera virtual para prevenir cualquier riesgo de expansión del coronavirus.

Becerril también solicitó a quienes estuvieron presentes en el debate, someterse a la prueba para la detección del mal viral.

"Sirva este medio para informar que el día de hoy (miércoles), me han informado que he dado POSITIVO a infección por SARS-CoV-2, con la presencia desde el 13 de mayo del presente", indicó Becerril en un mensaje que publicó en sus perfiles de redes sociales.

"Solicito respetuosamente a las candidatas y al candidato al gobierno de Tlaxcala, a los consejeros electorales del ITE, al personal de Coracyt, a los amigos del municipio de Tzompantepec, San Pablo del Monte, Tepetitla y Calpulalpan, además de los de Tetlatlauhca, y, en especial a los integrantes de mi equipo de campaña, se realicen pruebas de laboratorio a efecto de prevenir algún contagio", agregó.

En sus redes sociales, Becerril, también difundió el examen clínico que confirma su resultado positivo a la covid-19.

Al debate asistieron todos los candidatos a la Gubernatura local; Lorena Cuéllar, Juan Carlos Sánchez, Viviana Barbosa, Eréndira Jiménez, Evangelina Paredes y Ávalos Zempoalteca.

Asimismo, consejeros electorales, personal de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión (Coracyt) y trabajadores de los medios de comunicación locales.

--Suspende candidata de MC actividades presenciales, continua campaña virtual

Como medida de precaución, luego de que Becerril alertó sobre su contagio de la covid-19, la candidata de Movimiento Ciudadano, Eréndira Jiménez, anunció que suspendió sus actividades proselitistas presenciales para continuar su campaña de manera virtual.

Por el momento, expuso que no presento ningún síntoma preocupante que sea indicio de la enfermedad pandémica, aún así, comentó que ella y su equipo solicitarán la prueba correspondiente para la detección de la Covid-19.

"Continuaré mis actividades en la modalidad virtual, así como distribuyendo información que considere relevante, por medio de boletines de prensa y en mis redes sociales", señaló.