Candidato del PVEM simula su secuestro en Puebla; estaba en un hotel

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro reveló que Porfirio Lima, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Presidencia Municipal de Acajete, Puebla, fingió su secuestro y se refugió en un hotel de Querétaro.

Por medio de un comunicado de prensa, la Fiscalía queretana precisó que el político se registró el pasado 29 de mayo en un hotel de la capital con un nombre falso.

Las autoridades señalaron que Lima fue hallado ayer cuando se le encontró saliendo del lugar durante la noche del 1 de junio, por lo que fue trasladado a Puebla para que la Fiscalía General de Puebla continúe con las investigaciones pertinentes.

"Dando seguimiento a la línea de investigación de la @FiscaliaPuebla en torno a la presunta desaparición de un candidato en aquella entidad, se informa que esta persona habría permanecido por voluntad propia en un hotel en la capital del estado de Querétaro", escribió en un primer tuit la Fiscalía de Querétaro.





"El 29 de mayo, se registró con un nombre falso y salió del mismo está mañana. El candidato fue trasladado a Puebla y serán las autoridades de aquella entidad, quienes continúen con las investigaciones por el delito de falsedad de declaraciones y/o secuestro simulado", agregó la institución de justicia local.

Previamente, la Fiscalía informó que la tarde del 1 de junio personal de la UECS acudió a las instalaciones del Nuevo Hospital General, para garantizar la integridad del candidato poblano luego de que se encontrara después del supuesto secuestro.

Ahondó que se avisó a las autoridades poblanas para que se trasladaran y continuaran con las investigaciones.

Gracias a la información que la Fiscalía de Puebla compartió a las autoridades de Querétaro, la Policía estatal de dicho estado daba seguimiento a una camioneta de la que habrían hecho descender a la supuesta víctima sobre la autopista 57.

"La víctima fue localizada sin lesiones aparentes y fue trasladado para su valoración médica. Se resguarda su integridad y se trabaja con @FiscaliaPuebla para que se le traslade a aquella entidad y continúen con las investigaciones", señaló la FGE de Querétaro en el primer comunicado.





FINGIÓ SECUESTRO PARA BAJARSE DE LA CONTIENDA

El doctor Porfirio Lima aceptó ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) que fingió su secuestro para bajarse de la candidatura a la Presidencia Municipal de Acajete. El Gobernador Miguel Barbosa reveló que las autoridades siempre sospecharon que la historia de su desaparición no era real.

Como Página Negra informó, el excandidato del PVEM cambió su versión sobre los hechos, pero al final se descubrió y dijo que él mismo se registró en un hotel con un nombre falso. Ahora será investigado por falsedad de declaraciones.

Incluso, en redes sociales ya circula un video de las cámaras de seguridad de un hotel ubicado en la zona Centro de Querétaro. Dicho material confirma que Porfirio Lima ingresó a las 19:14 horas del 29 de mayo por voluntad propia. Viste la misma ropa con la que fue localizado.

En la rueda de prensa de esta mañana, Barbosa dijo que las autoridades encontraron muchas inconsistencias en las declaraciones de su esposa e hijo y ordenó a la Secretaría de Gobernación presentar la denuncia correspondiente porque su familia no quiso hacerlo.

El mandatario también detalló que cuando los familiares del doctor bloquearon la autopista México-Puebla y la carretera federal Puebla-Tehuacán para exigir su aparición, llegaron negociadores de Gobernación y les pidieron que se trasladaran a Fiscalía para rendir su declaración y presentar más elementos que pudieran ayudar a su localización, pero no lo hicieron.





"No es para quitarnos el engaño, pero siempre se tuvo la sospecha de que no era real la historia contada por la familia (...) de su propia voz el señor (Porfirio Lima) revela que todo fue una simulación, que fue un secuestro y lo hizo para bajarse de la candidatura y cuenta otras historias que no voy a decir".





El paradero de Porfirio Lima se desconoció desde las 06:00 horas del sábado 29 de mayo. Lo último que supo su familia es que atendería a un paciente, pero su automóvil fue encontrado en el Rancho de Santa Rosa, sin ninguna señal de violencia o disparos.