Candidatura de Berdeja no significa ruptura con Morena: Bañuelos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, integrante de la Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo (PT), señaló que la designación de Ricardo Mejía Berdeja como su candidato para contender por la gubernatura de Coahuila no significa una ruptura con Morena, y la alianza en la que también participa el PVEM.

"Para nosotros no significaba una ruptura, tan es así que se hizo una conferencia de prensa conjunta para anunciar nuestra coalición con la maestra Delfina en el Estado de México", refirió en entrevista con EL UNIVERSAL.

Señaló que cada uno de los partidos que conforman la alianza oficialista competirá por separado, ya que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también participará con un candidato diferente al elegido por Morena, en la elección para elegir al nuevo gobernador de Coahuila.

"A diferencia del Estado de México, en Coahuila ninguno de los partidos aliados, me refiero por supuesto a nosotros, pero también al Partido Verde, acompañaremos a nuestro aliado (Morena). La decisión de Coahuila no pone en tela de juicio nuestra alianza y nuestra convicción de caminar juntos y participar en esta transformación nacional", afirmó.

Cabe recordar que la Coalición Juntos Haremos Historia ya ha participado en otras elecciones por separado, como en la de San Luis Potosí, en 2021, cuando el Partido Verde y el PT, sin Morena, ganaron la gubernatura con Ricardo Gallardo Cardona.

La senadora Bañuelos añadió que la dirigencia estatal del PT decidió apoyar a Ricardo Mejía Berdeja desde agosto del año pasado, por lo que la dirección nacional decidió respaldar la decisión.

"El elemento fundamental que a nosotros nos hizo tomar la decisión versa en dos sentidos estrictamente: uno, la calidad política, profesional y humana del licenciado Mejía Berdeja; y en segunda, la solicitud formal y anticipada de nuestra dirigencia estatal, de que podamos respaldarlos en esta decisión que ellos tomaron desde el pasado mes de agosto", detalló.

Dijo que las coyunturas locales necesitan tomarse con seriedad, y que los coahuilenses tienen derecho a tener en la boleta una alternativa que represente su anhelo de cambio.

"Estamos ciertos de que en el estado de Coahuila, lo que se requiere es presentar una alternativa de cambio que verdaderamente confronte lo que los coahuilenses reclaman, que es el cacicazgo de que son víctimas, y que los gobierna desde hace décadas; y este cambio que ellos reclaman lo han representado en el liderazgo del licenciado Ricardo Mejía", apuntó la dirigente nacional del PT.

Refirió que está satisfecha con la postulación, ya que con ella buscan obtener la confianza de los electores. "En lo personal, yo estoy contenta, satisfecha, y felicito la decisión que se tomó al final, de respaldar esta aspiración legítima de poder conquistar la confianza del electorado coahuilense, a través del liderazgo de licenciado Mejía Berdeja".

Por otro lado, dijo que harán un llamado al diputado Gerardo Fernández Noroña para que reconsidere su negativa a apoyar la candidatura de Mejía Berdeja, ya que se trata de una decisión del partido.

"Es una decisión de la Dirección Nacional del Partido del Trabajo, en aval de su dirección estatal. Le vamos a hacer un llamado a que reconsidere su postura, pero sabedores de que, independientemente, de cuál sea su opinión, la decisión está tomada", refirió.