Canícula 2025: SLP, entre los estados que serán más afectados

La Canícula es un fenómeno climático que tiene lugar una vez al año entre los meses de julio y agosto, se caracteriza por ser un periodo de extremo calor, llegando a registrarse un aumento en la temperatura de hasta los 45 grados centígrados.

Este periodo, también conocido como "sequía de medio verano" o "veranillo" ocurre debido a que el aire caliente impide la formación de nubes, dando como resultado una disminución en el flujo de precipitaciones, lo que genera cielos despejados y mayor presencia de radiación solar.

A pesar de que la fecha exacta de su inicio varía dependiendo de los factores ambientales presentes en cada región como lo es la actividad ciclónica, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que la Canícula podrá comenzar a notarse a partir de la segunda semana de julio hasta finales del mes.

Así mismo, su duración e intensidad no es precisa, ya que puede variar en función de las condiciones atmosféricas locales, por lo que no se tiene un pronóstico acertado. Sin embargo, se estima que tiene una duración de aproximadamente 40 días, finalizando así en los primeros días de agosto.

De acuerdo son el SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno afecta mayormente a los estados de la franja centro-sur. En el sureste se verán afectados: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Mientras que en el Centro y Pacífico afectará a: Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Finalmente, en la zona del Bajío: Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí.

Por el contrario, los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Ciudad de México tendrán un impacto menor. Sin embargo, las lluvias no desaparecerán por completo en estos estados, solamente disminuirá el número de precipitaciones, que se concentraran principalmente en los estados de la Sierra Madre Occidente.

Para evitar afectaciones por los cambios de temperatura como lo son golpes de calor, deshidratación severa y agotamiento físico, es recomendable poner mayor atención a los grupos vulnerables como lo son niños, adultos mayores y hasta mascotas. Estas son algunas recomendaciones:

- Usar ropa ligera y de colores claros

- Usar gorras o protectores visuales que impidan el contacto directo de tus ojos con el sol

- Consumir al menos 2 litros de agua diarios

- Utilizar crema hidratante y protector solar

- Evitar la exposición al sol durante horas de la tarde