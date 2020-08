Cañonazos se quedan cortos ante sobornos de Reforma Energética: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el "maiceo" en tiempos de Porfirio Díaz y los "cañonazos" de Álvaro Obregón se quedan cortos al compararse con el presunto soborno que dieron a legisladores para que aprobaran la Reforma Energética en el sexenio pasado.

En conferencia de prensa desde las instalaciones de la 13 Región Militar, el titular del Ejecutivo federal señaló que en los casos de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Cesar Duarte, exgobernador de Chihuahua, se buscan recuperar los bienes que se robaron de la hacienda pública.

"Yo espero que ya se informe sobre la red de complicidad que se construyó (en el caso Lozoya) porque se afectó la hacienda pública y necesitamos recuperar lo que se sustrajo para devolverle al pueblo lo robado, independientemente de la justicia, independientemente de la enseñanza que implica el conocer cómo operaban estas bandas de delincuencia de cuello blanco, cómo se atrevieron a comprar senadores, diputados, cómo compraban las reformas".

Y agregó: "Lo del maiceo de Porfirio Díaz se quedó corto o los cañonazos de Álvaro Obregón, esto no tiene precedente", dijo.

El mandatario manifestó que a pesar de que México tiene muchos recursos naturales "y un pueblo bueno y trabajador" no sale adelante por la corrupción y porque "se lo clavan todo".

"Me acuerdo de un discurso de un anciano respetable allá en mi pueblo que decía: 'Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo'. Así está, México tiene todo, hay de todo, pero se lo clavaban todo".

El presidente López Obrador indicó que en el caso de Emilio Lozoya no solo se busca su detención, sino que se buscarán recuperar los 200 millones de dólares que se compraron de sobreprecio por la fábrica chatarra de Fertinal.

"Lo que se va a recuperar que no es nada más la detención, sino a ver, en el caso de la venta de la planta de fertilizante que se pagaron 200 millones de dólares de sobreprecio, que se devuelva ese dinero".

En el caso del exgobernador de Chihuahua César Duarte se buscará que el gobierno de Estados Unidos devuelva a México las propiedades que le han sido decomisadas.

"¿Saben que este señor -para también ubicarnos, para que se tome consciencia, porque hay quienes todavía no despiertan- este señor antes de ser gobernador fue líder de la CNC, dirigente de la Confederación Nacional Campesina y se vuelve un potentado? Imagínense. Entonces, ahí también se está buscando que el gobierno de Estados Unidos permita a México recuperar esos bienes".

En el caso de Genaro García Luna, el presidente López Obrador señaló que es un caso "gravísimo" debido a que él era el titular de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón "y tenía tratos con uno de los grupos de la delincuencia organizada, proteger a un grupo para castigar a otros. Y ahora se implica también en la investigación que está llevando a cabo un juez en Nueva York a dos de sus colaboradores más cercanos que fueron premiados en su momento como los mejores policías de México. ¿Dónde sucede esto?, ¿en qué país? Son fresas las series de Netflix sobre delincuencia ante esta realidad".

"En mucho tiempo hubo componendas para que 'Marro' delinquiera"

Dos días después de que José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fuera detenido en Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hubo componendas e impunidad para que este grupo siguiera delinquiendo.

En conferencia de prensa desde la 13 Zona Militar, el titular del Ejecutivo federal reclamó que durante mucho tiempo no se actuara contra "El Marro".

"Esto de Guanajuato, del cártel de Santa Rosa de Lima. ¿Cómo tanto tiempo haciendo y deshaciendo?, ¿qué?, ¿nadie sabía?, ¿era muy difícil?, ¿estaba muy complicado? Pues componendas, impunidad", comentó.

Acompañado por su gabinete de seguridad y por el gobernador Antonio Echevarría, el presidente aseguró que con la detención de "El Marro", del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y de Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón son ejemplos de que "estamos limpiando el país y esto nos va a ayudar mucho".