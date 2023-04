Captan a ciervo en construcción del Tren Maya

A-AA+

Una usuaria de redes sociales captó el momento en que un ciervo exploraba la zona de construcción de un tramo del Tren Maya.

Por medio de Facebook, la cuenta Veterinaria Asilvestrada de la MVZ Leonor Vázquez Rivera, difundió un video donde se aprecia a la especie silvestre recorrer los alrededores de la megaobra.

"Para que vean que tanto impacto hay en el cruce de las especies", se escucha decir a una mujer en la grabación.

Aunado a ello, en la descripción del video se lee una reflexión sobre los ecosistemas:

"Vivir en el Caribe mexicano, me ha dejado aún más enamorada de nuestros ecosistemas, ¿quién no quisiera defenderlo? Todo a nuestro paso, justo así...", se lee en la publicación.

Señaló que "destruimos para crear, así podemos vivir en comodidad, al final es una de nuestras frases de vida, 'todo tiene solución menos la muerte'... ¿Cierto? Y después bueno, reparamos, por eso se trabaja en la conservación, en crear programas para aumentar y/o mantener poblaciones, declarar ANP's y/o sitios Ramsar, reparar el daño, reparar, justo así..".

En tanto, detalló: "Respecto al vídeo sí, me impacta de sobremanera, no se puede dimensionar y así, justo así, es cuando creamos más casas donde podamos vivir los 6 mil mexicanos que nacemos cada día, parques enormes para nuestras diversiones emocionantes, supermercados, aeropuertos, carreteras...".

Finalmente, mandó un abrazo "a las futuras generaciones que les tocará defender lo que quede".