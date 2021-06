Captan a paramédicos de la Cruz Roja robando en tiendita de CDMX

Cámaras de seguridad de una tiendita de la Ciudad de México captaron el momento en el que dos paramédicos de la Cruz Roja roban un banco de madera.

De acuerdo con la fecha de la grabación, los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 20 de junio. Aunque no se especifica la hora, ni el lugar exacto, los socorristas fueron grabados llevándose el mueble de madera.

En un primer video se observa que uno de ellos ingresa a la tienda de abarrotes, toma un agua y se queda a centímetros de la salida.

En ese momento aparece su compañero, quien también entra al lugar, pero se queda justo en la zona por donde ingresó.

Mientras el elemento que tomó la bebida pagaba, una señora también ingresó al local, situación que aprovechó su compañero para poco a poco jalar el banco con sus piernas.

Y es que además el hombre le hizo la plática a la mujer, quizá para distraerla. Al salir, uno de ellos toma el banquillo y camina hacia la ambulancia.

Un segundo video grabado por la cámara exterior de la tienda grabó el momento en el que los paramédicos suben al vehículo oficial, junto con el banco.

--Suspenden a paramédicos por robo

Ante estos hechos, la Cruz Roja CDMX informó que suspendió al personal de atención prehospitalaria que aparece en la grabación donde se aprecia que roban un banco de madera.

La dependencia agregó que se está realizando una investigación y actuarán conforme corresponda según los actos.

"La Cruz Roja CDMX no acepta este tipo de acciones que no cumple con nuestra misión, ni nuestros principios fundamentales", señaló.