Captan ataque a puñaladas contra una joven en León, Guanajuato

A-AA+

LEÓN, Gto., agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Una mujer que se dirigía a trabajar fue perseguida y asesinada a puñaladas por un hombre la mañana de este jueves en la colonia Granada, al poniente de la ciudad. La agresión quedó grabada en las cámaras de vigilancia de una vivienda; ella se desangró hasta desvanecerse.

La víctima, identificada como Milagros Monserrat, quien este jueves había cumplido 38 años de edad, caminaba por la calle Lago de Zumpango con dirección al bulevar Insurgentes, minutos antes de las 7:00 horas, sin percatarse que el agresor iba tras ella.

El hombre la alcanzó y al tenerla sometida la hizo retroceder amagándola con una navaja, mientras ella decía a gritos: "¿Qué te doy?, ¡no tengo nada, te juro que no tengo nada, te juro que no tengo nada!".

El hombre le propinó al menos cuatro puñaladas en uno de los costados del cuerpo.

En el video registrado a las 06:34 horas, se observa que el homicida, de playera en color amarillo limón fosforescente, pantalón de mezclilla y calzado negro, se da a la fuga corriendo mientras Milagros se queja y da vueltas como buscando ayuda.

La joven murió tras el ataque

Cerca de media hora después, paramédicos llegaron al lugar y encontraron que la joven no presentaba signos vitales.

En la escena, elementos de seguridad plantearon dos hipótesis: el robo con violencia o que el agresor pudo haber tenido una relación de pareja con Milagros.

Más tarde, en un comunicado, la Secretaría de Seguridad de León descartó que el hecho sea derivado de un delito patrimonial, pues fue un ataque directo, por aparentes rencillas personales.

Dijo que colaborará con la Fiscalía General del Estado en el esclarecimiento de este delito y que el responsable sea llevado ante la justicia y que mantiene la búsqueda de un hombre que esta mañana atentó premeditadamente contra la vida de una mujer