Captan cómo conductor atropella a perrita y huye en Nuevo León (VIDEO)

A través de redes sociales circula un video en el que se observa cómo un auto atropella a una perrita y el conductor huye de la escena, lo cual ha causado la indignación entre los cibernautas.

Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad de la casa en la que viven los dueños de "Cruela", en la colonia Echeverría, y fueron difundidas por Edson Coutiño, un activista por los derechos de los animales y amigo de la pareja al que recurrieron solicitando su apoyo para proceder ante el hecho.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Edson Coutiño explicó que la perrita aún se encuentra en revisión pues el primer diagnóstico que les dieron era de una posible inmovilidad permanente en las patas traseras. Además, según la información proporcionada por los dueños del animal de compañía, todo lo que "Cruela" come, lo vomita.

De acuerdo con el activista, testigos refirieron que el conductor, que presuntamente forma parte de un servicio de vehículos por aplicación, gritó "ni que fuera de raza", cuando comenzaron a reclamarle, al tiempo que aceleró el auto para huir del lugar.

El video difundido por Edson en Twitter se ha hecho viral en redes sociales y ha sido replicado por otros usuarios para dar con el responsable.

Asimismo, el activista ha estado en contacto con el diputado local Francisco Cienfuegos, quien en una conversación vía Twitter le hizo saber que en el Congreso se reformó la Ley de Protección y Bienestar Animal "para sancionar duramente a quienes maltraten animales", asegurando que se le dará seguimiento al caso para evitar que quede impune.

Coutiño señaló que tanto él como los dueños han notado que existe gran desinformación entre las autoridades locales para atender estos casos.

"Parece que reformaron la ley y nadie se enteró (...) la patrulla que fue a auxiliar en cuanto esto ocurrió dijo que no podía reportar nada que porque no sabían de la nueva ley, y cuando llamamos al 911 también nos negaron apoyo al decir que no estaban capacitados para atender casos de animales", comentó el activista.